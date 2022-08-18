Благодійний фонд Сергія Притули на гроші, зібрані ним та блогером Ігорем Лаченковим на байрактари, купив для української розвідки супутник – топ-новина дня. Насправді куплено не сам супутник, а доступ до нього та бази даних знімків компанії ICEYE, проте це вже деталі. Українці, які «скидалися» на байрактари і нетерпляче чекали, на що ж витратять натомість їхні кошти, відразу відреагували на новину так, як вміють найкраще, – жартами та мемами.

ZAXID.NET зібрав для вас найкращі (на цей момент).

Тепер і на даху не посреш, щоб Притула не побачив. — Nariman Aliev (@narik_aliev) August 18, 2022

132 окрема механізована космічна бригада імені XAEA-XII Маска. — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 18, 2022

Моя повага пану @serhiyprytula

Дотримався власного слова pic.twitter.com/q2Bt13gKRc — пан Фалаfeel (@changa_chunga) August 18, 2022

Супутник є.

Наступним кроком має бути: pic.twitter.com/luAAIwI1bV — Танчик (@ta_dyhdalo) August 18, 2022

Притула: УКРАЇНЦІ, МИ КУПИЛИ СУПУТНИК!

Українці: pic.twitter.com/KccdTQ2Hku — #SaveAzov ꑭ Донька України (@Vicki712) August 18, 2022

Росіянці: плак хуяк мьі три месяца собирали деньги и с гордостью можем сообщить, что купили на фронт пачку салфеток для наших бравьіх солдат.



Українці: ми купили супутник менш ніж за тиждень, але почекайте, ми ще не міняли долари. — h̶̛̜ḛ̵͝ļ̵̀l̸̹̐ĉ̵̡a̶̢͑t̷͖̿ (@hellcat_stories) August 18, 2022

Російський солдат: відійшов посцяти в кущі.

Українська розвідка: pic.twitter.com/IbKQYXqb0x — Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) August 18, 2022

Через пару хвилин:

- Ніякого супутника нема, Притула і Зеленський вкрали гроші;

- Фотозвіта нема, перевірити його існування неможливо;

- Нам не треба супутник, я експерт. — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 18, 2022

Нахуя Притула купив супутник, адже можно було витратити ці гроші на рекламу роликів навального, щоб російські люди отямилися pic.twitter.com/mNAPKqqNtv — Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) August 18, 2022

Це важко осягнути, але ваші гроші з донатів тепер в космосі — К (@arsarq) August 18, 2022