«Наступний крок – Зірка Смерті»
Найкращі жарти про купівлю супутника фондом ПритулиАнна Журба, 0
фото Shliakhta/Twitter
Благодійний фонд Сергія Притули на гроші, зібрані ним та блогером Ігорем Лаченковим на байрактари, купив для української розвідки супутник – топ-новина дня. Насправді куплено не сам супутник, а доступ до нього та бази даних знімків компанії ICEYE, проте це вже деталі. Українці, які «скидалися» на байрактари і нетерпляче чекали, на що ж витратять натомість їхні кошти, відразу відреагували на новину так, як вміють найкраще, – жартами та мемами.
ZAXID.NET зібрав для вас найкращі (на цей момент).
Тепер і на даху не посреш, щоб Притула не побачив.— Nariman Aliev (@narik_aliev) August 18, 2022
132 окрема механізована космічна бригада імені XAEA-XII Маска.— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 18, 2022
Моя повага пану @serhiyprytula— пан Фалаfeel (@changa_chunga) August 18, 2022
Дотримався власного слова pic.twitter.com/q2Bt13gKRc
August 18, 2022
Супутник є.— Танчик (@ta_dyhdalo) August 18, 2022
Наступним кроком має бути: pic.twitter.com/luAAIwI1bV
Притула: УКРАЇНЦІ, МИ КУПИЛИ СУПУТНИК!— #SaveAzov ꑭ Донька України (@Vicki712) August 18, 2022
Українці: pic.twitter.com/KccdTQ2Hku
*українці купують супутник*— львівська панянка (@your_yana_) August 18, 2022
руzняві валаньтори: pic.twitter.com/GR0hJgrKZs
Росіянці: плак хуяк мьі три месяца собирали деньги и с гордостью можем сообщить, что купили на фронт пачку салфеток для наших бравьіх солдат.— h̶̛̜ḛ̵͝ļ̵̀l̸̹̐ĉ̵̡a̶̢͑t̷͖̿ (@hellcat_stories) August 18, 2022
Українці: ми купили супутник менш ніж за тиждень, але почекайте, ми ще не міняли долари.
Автор: Боdя pic.twitter.com/n4oBwSI6kD— Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) August 18, 2022
Російський солдат: відійшов посцяти в кущі.— Шляхтич Речі Посполитої (@shliakhta) August 18, 2022
Українська розвідка: pic.twitter.com/IbKQYXqb0x
українці сьогодні pic.twitter.com/9lQvOI3EYq— о. (@oreest) August 18, 2022
August 18, 2022
Через пару хвилин:— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 18, 2022
- Ніякого супутника нема, Притула і Зеленський вкрали гроші;
- Фотозвіта нема, перевірити його існування неможливо;
- Нам не треба супутник, я експерт.
Нахуя Притула купив супутник, адже можно було витратити ці гроші на рекламу роликів навального, щоб російські люди отямилися pic.twitter.com/mNAPKqqNtv— Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) August 18, 2022
Це важко осягнути, але ваші гроші з донатів тепер в космосі— К (@arsarq) August 18, 2022
увага, завтра після 14:00 буде літати супутник і всіх ОБЛУЧАТИ!!! Симптоми:— Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) August 18, 2022
— зразу хочеться курку-гриль
— в голові лунає "Файне місто Тернопіль"
— хочеться карати остапа
Закривайте вікна, ховайтеся під стіл! це супутникоцид!!!!