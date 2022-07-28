Bayraktar TB2 – турецький ударний безпілотник, який може перебувати в повітрі разом із боєприпасами від 12 до 24 годин

Турецька компанія Baykar, що виготовляє безпілотні літальні апарати, заявила, що безкоштовно передасть Україні ударний безпілотник Bayraktar TB2, на який поляки назбирали 22,5 млн злотих. Про це у четвер, 28 липня, повідомив ініціатор збірки польський журналіст Славомир Сєраковський.

Як повідомляв ZAXID.NET, кілька тижнів тому Славомир Сєраковський оголосив про збір коштів на безпілотник Bayraktar TB2 для потреб української армії. 24 липня полякам вдалось зібрати необхідні 22,5 млн злотих.

28 липня Славомир Сєраковський повідомив, що отримав листа від турецької компанії із запевненнями, що Україна отримає цей безпілотник безкоштовно.

«Ми вражені тим, що у вашій кампанії взяли участь сотні тисяч поляків. Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності і ми робимо пропозицію. В рамках вашої кампанії ми безкоштовно передамо українцям дрон Bayraktar TB2, щоб вони якнайкраще захищали свою Батьківщину. І ми будемо слідкувати за тим, як українські благодійні організації спрямують зібрані кошти на цілі зміцнення України», – йдеться в листі Baykar.

Майже 50 млн злотих, які поляки зібрали на дрон, переведуть на спецрахунок НБУ для допомоги українській армії.

Нагадаємо, наприкінці травня, литовський телеведучий Андрюс Тапінас зібрав 5 млн євро на купівлю Bayraktar для ЗСУ. Ще 600 млн грн на придбання трьох БПЛА у рекордні терміни в кінці червня зібрав «Фонд Сергія Притули». У компанії Baykar заявили, що вражені масштабами збору та вирішили передати Україні ці БПЛА безкоштовно.

Ще три безпілотники Bayraktar за 16,5 млн доларів США для Головного управління розвідки придбав фонд «Повернись живим».

Bayraktar – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби. Україна вперше застосувала цю зброю у жовтні 2021 року на Донбасі. БПЛА виготовляє приватна турецька компанія Baykar, співзасновником якої є зять президента Туреччини Сельчук Байрактар.