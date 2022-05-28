Андрюс Тапінас за три дні зібрав гроші на «Байрактар» для української армії

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас назбирав необхідні кошти на Bayraktar для українських захисників. Збір коштів журналіст розпочав 25 травня. Андрюс Тапінас тоді заявив, що планує зібрати 5 мільйонів євро.

«Наш час настав. Міноборони Литви та Туреччини дали зелене світло, про це заявив сам виробник. І тепер лише одне слово звучить у моїй голові – “Байрактар”. Кинжал українських солдатів уночі. Вбивця російської армії», – написав тоді ведучий і опублікував реквізити для збору коштів.

Для того, щоб зібрати гроші, знадобилося три дні, хоча ведучий планував збирати гроші три тижні. Як пише ТСН, увечері суботи, 28 травня, телеведучий влаштував марафон у YouTube, під час якого й зібрали всю необхідну суму в 5 млн євро.

Нагадаємо, «Байрактар» – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Першу закупівлю шести таких безпілотників Україна здійснила у 2018 році. Вперше українські воїни застосували «Байрактар» проти російських найманців у жовтні 2021 року. На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20 цих безпілотників.

«Байрактарами» українські воїни знищують колони російської техніки, розташовані на відкритій місцевості, а також надводні цілі. Російська протиповітряна оборона проти «Байрактарів» виявилася неефективною.