490 тис. євро на придбання безпілотника вдалось зібрати за шість годин

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула за шість годин зібрав 490 тис. євро на потужний безпілотний комплект для українських військових. Люди продовжували надсилати гроші і менш ніж за добу на рахунку було 30 млн грн, що вдвічі більше від необхідної суми. За ці кошти волонтери придбають ще один безпілотний комплект.

Про збір 490 тис. євро (приблизно 16 млн грн) для придбання потужного комплекту БПЛА Сергій Притула написав о 19:00 у п’ятницю, 25 березня. Люди відгукнулись на прохання про допомогу і уже через шість годин необхідна сума була зібрана.

«Сьогодні зранку я спочатку підтвердив партнерам факт придбання комплексу. Потім обновив інформацію по рахунках… І замовив ще один комплекс БПЛА вітчизняного виробництва ПД-2. Завдяки Вашим пожертвам, ми змогли придбати не тільки той комплекс, на який збирали, а й ще один, який посилить наші ССО і, що теж важливо, для якого вже готовий екіпаж управління! Вартість придбання - 360 000$», – написав Притула.

За словами Сергія Притули, коли він звів усі надходження, то ще у першій половині дня перерахував на рахунок благодійного фонду 30 млн грн. Їх вистачить на оплату двох комплектів БПЛА, частина зібраних коштів ще навіть залишиться.

«Я б дуже хотів обійняти кожного з Вас! Але замість моїх обіймів, Вас буде, незабаром, зігрівати інформація у випусках новин про те, як наша арта палить російські колони і позиції! І ви будете знати, що доклались до цього!», – написав Притула.