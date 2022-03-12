Мета проекту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів

Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» створили платформу «Люди для України». Мета проекту – об’єднати та скоординувати дії всіх волонтерів, що працюють над забезпеченням потреб ЗСУ і Територіальної оборони.

«Платформа дозволить профільним фахівцям Міноборони в реальному часі відслідковувати можливості волонтерів по закриттю конкретних потреб для армії», – повідомили автори проекту.

Як працює платформа

Зареєструватися на сайті.

Пройти верифікацію через BankID для унеможливлення шахрайства.

Заповнити коротку анкету: яку допомогу готовий надавати, в яких об’ємах, у якому населеному пункті, як швидко може закрити потребу.

Для зручності потреби розбиті за категоріями: одяг, харчування, транспорт, грошова допомога тощо.

Маючи відповідну інформацію, координатори МОУ зможуть оперативно закривати нагальну потребу. Платформа дозволяє автоматизовано розподіляти допомогу по території всієї України в ті місця, де вона наразі найнеобхідніша та скоординувати логістику для найшвидшої доставки товарів і послуг.

Переваги проекту:

Швидка й адресна допомога

Волонтерство через платформу «Люди для України» дозволяє швидко передати допомогу туди, де вона потрібна. Модератори платформи знають де і яка допомога потрібна саме зараз, тож «зв’язують» необхідні контакти за лічені хвилини. Також дозволяє уникнути хаотичних закупівель.

Дозволяє уникнути шахрайства

Щоб запобігти махінаціям та фальсифікаціям, вхід до платформи відбуваються лише після ідентифікації та перевірки волонтерів. Модератори платформи від МОУ залишають за собою право не пояснюючи причин відмовити у реєстрації на платформі тому, хто не пройшов верифікацію.

Допомога має передаватись за призначенням

Спеціалісти Міноборони координують надання і отримання допомоги. На сайті можна переглянути статус наданої вами допомоги прямо в особистому кабінеті (запит на надання допомоги, підтвердження по факту отримання тощо).

Сильне ком'юніті небайдужих громадян

Платформа «Люди для України» створена саме для того, аби об'єднати всіх волонтерів та спрямувати їх потенціал і силу саме туди, де їх допомога є найбільш потрібною. Такий скоординований волонтерський центр дозволить Міністерству оборони якісно розподіляти допомогу по всій Україні, закриваючи потреби ЗСУ та ТРО по всій країні.

Розробку, тестування, доопрацювання/покращення проекту відповідно до нових потреб МОУ забезпечує компанія YouControl. Безпеку даних платформи гарантує Міністерство оборони України. Після завершення війни портал «Люди для України» буде використовуватись для розподілення гуманітарної допомоги на відновлення країни.

Зареєструватися на платформі можна за посиланням.

Новина на сайті YouControl.

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Нагадаємо, раніше для волонтерів створили сайт «Робота в тилу», а також реєстр волонтерських ініціатив та ще один – із переліком волонтерських ініціатив. ZAXID.NET зібрав в одному матеріалі всю корисну інформацію, контакти та посилання, які можуть знадобитися під час війни – від правил перетину блокпоста і розпізнання ворожої техніки до адрес центрів тероборони і резервних номерів «швидкої».

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