За підтримки Українського Католицького Університету волонтери створили проект Betha Ukraine з реєстром організацій, які допомагають українцям під час російсько-української війни. Мета проекту – швидко знайти потрібну інформацію або ресурс та згуртувати волонтерів.

Для тих, хто шукає допомогу. Ті, хто потребує правової або психологічної допомоги, шукає прихисток на заході України чи за кордоном, зможе знайти на сайті потрібні організації.

Для тих, хто хоче допомагати. Якщо хтось шукає ініціативу, до якої хотів би доєднатися, на сайті проекту є перелік організацій за типом волонтерства та містом разом із контактними даними.

Для іноземців, які бажають допомогти, є список організацій, які займаються збором коштів, гуманітарною, медичною та іншими видами допомоги.

Реєстр щодня доповнюють новими проектами та ініціативами. Також через форму, яку можна заповнити на сайті, можна додати до реєстру нову організацію.

Також раніше у Львові вже створили сайт із переліком волонтерських ініціатив. також ZAXID.NET повідомляв про сайт, який розробили для пошуку роботи в тилу. Окрім того, пропонуємо всю корисну інформацію, контакти та посилання, які вам можуть знадобитися під час війни – від правил перетину блокпоста і розпізнання ворожої техніки до адрес центрів тероборони і резервних номерів «швидкої», яку ZAXID.NET зібрав в одному матеріалі.