Android-смартфони українців отримають оновлення вже найближчим часом

Компанія Google запроваджує можливість розміщувати інформацію про бізнес, який готовий надавати допомогу біженцям. Власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказувати в профілі своєї компанії, чи пропонують вони безкоштовне або пільгове проживання для біженців. Ця інформація буде доступна в Пошуку та на Google-картах. Окрім того, у співпраці з українським урядом, компанія додасть сповіщення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android.

«Щоб допомогти кількості біженців у регіоні, яка зростає, ми розробляємо способи, щоб підприємства позначали, якщо вони надають послуги біженцям. А місцеві підприємства можуть розміщувати повідомлення в профілі своєї компанії в Пошуку та на Картах, щоб пропонувати різноманітні послуги та допомогу біженцям з України», – повідомили у блозі Google, який підписаний президентом компанії Кентом Вокером.

Також у повідомленні вказано, що, на прохання та за сприяння уряду України, компанія розпочала впровадження системи швидкого сповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні. Система базується на механізмі попередження про землетруси.

«Ця робота доповнює існуючі в країні системи оповіщення про повітряні нальоти та базується на оповіщеннях, які вже були надіслані українським урядом», – зазначено у повідомленні компанії.

Запроваджувати оновлення почали 11 березня – українські Android-смартфони отримають його в наступні декілька днів.

Також Google допомагатиме країнам, які приймають українським біженцям. До прикладу, кампус Google для стартапів у Варшаві (Польща) будуть використовувати як майданчик, де місцеві неурядові організації зможуть надавати юридичну та психологічну підтримку біженцям. Також компанія виділить 10 млн доларів США для місцевих організацій, які допомагають біженцям, які прибувають до Польщі. Окрім того, допомагатимуть неурядовим організаціям, які працюють із біженцями у Словаччині, Румунії та Угорщині. 15 млн доларів допомоги Google надасть безпосередньо Україні.

Також у компанії повідомили, що продовжують роботу, щоби значно обмежити рекомендації в усьому світі для низки російських державних ЗМІ на своїх платформах.

«У Європі ми видаляємо з Google Play додатки з російських державних ЗМІ, крім RT і Sputnik. І, як передбачено Регламентом Ради ЄС (ЄС) 2022/350, ми видалили RT і Sputnik з результатів пошуку в Європейському Союзі... Ми призупинили переважну більшість нашої комерційної діяльності в Росії, включаючи рекламу на наших ресурсах і мережах у всьому світі для всіх російських рекламодавців, нові реєстрації в хмарі, платежі функціональність більшості наших сервісів і функції монетизації для глядачів YouTube у Росії», – зазначено у блозі Google.

У компанії зазначили, що безкоштовні сервіси, такі як Пошук, Gmail і YouTube, все ще працюють у Росії.

Нагадаємо, що минулого тижня компанія оголосила про призупинення реклами Google у Росії.

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