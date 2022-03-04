Компанія Google припинила продаж онлайн-реклами в Росії, повідомила агенція Reuters з посиланням на заяву компанії від 3 березня.

Згідно з новими обмеженнями, придбати рекламу росіянам не вдасться ні в пошуковій системі, ні в YouTube, ні у партнерів.

Як зазначає Forbes, Google – найбільший у світі продавець онлайн-реклами. У 2021 році виторг Google від реклами склав 209,49 млрд. Доларів США. Це близько 80% його виторгу. Прикрити продаж у Росії компанія вирішила слідом за конкурентами: Twitter Inc і Snap Inc. Інші сервіси компанії – Пошук, Карти і YouTube – залишаються в Росії доступними.

Раніше Google та його співробітники виділили 15 млн доларів допомоги Україні, а також прямі гранти та рекламні кредити.

міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом через війну, яку Росія безпідставно розв’язала в Україні.