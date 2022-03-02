Світовий банк зупинив усі свої програми в Росії та Білорусі
Представники банку засудили вторгнення Росії в Україну
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Світовий банк повідомив, що зупинив усі програми співпраці з Росією та Білоруссю через вторгнення в Україну. Про це йдеться у заяві банку, пише Reuters.
У своїй заяві банк заявив, що не схвалював жодних нових позик або інвестицій в Росію з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.
Банк також заявив, що не схвалював жодного нового кредитування Білорусі з середини 2020 року, коли Сполучені Штати ввели проти країни санкції.
Тепер же представники організації заявили про «негайне припинення взагалі усіх програм в Росії та Білорусі післявоєнних дій проти народу України».
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