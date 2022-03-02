Світовий банк повідомив, що зупинив усі програми співпраці з Росією та Білоруссю через вторгнення в Україну. Про це йдеться у заяві банку, пише Reuters.

У своїй заяві банк заявив, що не схвалював жодних нових позик або інвестицій в Росію з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.

Банк також заявив, що не схвалював жодного нового кредитування Білорусі з середини 2020 року, коли Сполучені Штати ввели проти країни санкції.

Тепер же представники організації заявили про «негайне припинення взагалі усіх програм в Росії та Білорусі післявоєнних дій проти народу України».