Дорогі друзі, упродовж багатьох років ми щодня інформували вас про все, що відбувається у Львові, в Україні та світі. З вашою допомогою ми змогли вивести регіональний сайт у двадцятку найпопулярніших онлайн-ЗМІ всієї України. І ми вдячні кожному з вас за це.

24 лютого, після нападу Росії на Україну, наша робота набула особливо важливого значення – ми цілодобово інформуємо вас про всі найважливіші події російсько-української війни, тримаємо вас в курсі наших перемог. Усі ми усвідомили, яку вагу і яку роль відіграє інформація у сучасній війні і що б було, якби українські медіа раптом замовкли.

Така небезпека сьогодні нависла над більшістю українських ЗМІ. Війна повністю зупинила рекламний ринок, позбавивши нас реклами – єдиного джерела прибутку для ZAXID.NET.

Сьогодні ми змушені просити підтримки у вас – наших читачів, щоб ви могли читати справжні новини, щоб фейки нас не поглинули і не посіяли паніку у момент, коли всім нам потрібна єдність і стійкість для перемоги над ворогом. Бо проінформований – значить озброєний, а отже здатний боротись за свободу і майбутнє України аж до повної перемоги над ворогом.

Щоб редакція могла далі працювати ми створили сторінку, перейшовши на яку, ви можете допомогти нам.

Допомогти ZAXID.NET

Будемо вдячні кожному і кожній з вас за допомогу.

Залишайтесь з нами – разом до перемоги!

Слава Україні!