Постачальники з Європи продають ще один, кращий комплекс БПЛА

Волонтери оголосили про терміновий збір коштів на безпілотний комплекс для українських військовослужбовців, які протистоять російським окупантам. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook волонтер та громадський діяч Сергій Притула.

«Я занадто часто чув у житті фразу «це неможливо», щоб звертати на неї увагу! Тиждень тому ми збирали 300 тисяч євро на крутий безпілотний комплекс для ЗСУ. Ця сума була більшою, ніж я зібрав на Армію за 2021 рік. А минулого тижня ми зібрали ці гроші ЗА три години», – написав він.

Цього разу, за словами волонтера, постачальники з Європи продають ще один, кращий комплекс БПЛА.

«У комплексі 2 дрони, модель гібридна з бензиновим двигуном, час польоту до восьми годин! Дальність польоту до 850 км з віддаленням від станції до 150 кілометрів. і найцікавіше — кожна пташка зможе понести до 25 кг корисного вантажу. Тобто: більша дальність, більша живучіть, більша ефективність. Це буде хороша допомога рідній Армії», – написав волонтер.

Вартість БПЛА 490 000 євро. Ці гроші треба зібрати за два дні, бо саме на такий час безпілотник заброньований для подальшої купівлі.

«Ми приймаємо PayPal, криптовалюти, гривні, долари, євро та злоті на рахунки нашого Благодійного Фонду, гривні на мою особисту волонтерську картку, SWIFT в доларах та євро. Я знаю, що ця війна вимотує нас усіх і спустошує наші гаманці. Але ми будемо битися за збереження життя кожного солдата, який б‘ється, щоб зберегти наші життя!», – написав Притула та оприлюднив відповідні реквізити для підтримки української армії.

