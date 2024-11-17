Британська компанія BAE Systems відкриє у Шеффілді артилерійський завод вартістю з виробництва буксированих гаубиць М777. Інвестиції у виробництво сягнуть 25 млн фунтів стерлінгів, на заводі буде створено 50 робочих місць, повідомляє британська газета The Telegraph.

Завод у Шеффілді працюватиме, аби допомогти Україні у боротьбі проти російських військових, а також підтримає прагнення уряду Великобританії відновлювати важливі артилерійські можливості країни. У 2025 році завод запустить у виробництво буксирувані гаубиці M777.

«Це фактично скасовує раніше оприлюднене рішення компанії згорнути виробництво зброї у Великій Британії на початку 2023 року», – додають у виданні.

На заводі також будуть модернізовувати та ремонтували гаубиці, які США, Канада та Австралія передали Україні. У січні 2024 року Пентагон вже виділив BAE Systems 50 млн доларів на відновлення виробництва титанових шасі для артилерії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від західних партнерів кілька десятків гаубиць М777.

Зброя та боєприпаси для України

Чехія оголосила про передачу Україні протитанкових гранатометів на загальну суму 20 млн чеських крон (приблизно 765 тис. євро). Символічний чек на передачу гранатометів від компанії STV GROUP представники України отримали під час зустрічі з чеськими колегами 14 листопада.

15 листопада стало відомо, шо Норвегія фінансуватиме виробництво українського озброєння та техніки за «данським форматом».

А до кінця 2024 року для ЗСУ закуплять далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в українських виробників у рамках підтримки Данією ОПК України на 4,2 млрд данських крон (629 млн доларів).