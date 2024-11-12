Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт №12000 щодо державного бюджету на 2025 рік. На виробництво озброєння і військової техніки з бюджету виділили понад 55 млрд грн. Про це повідомили пресслужба Міністерства стратегічної промисловості та його очільник Герман Сметанін у вівторок, 12 листопада.

У документі передбачено такі видатки на виробництво озброєння і військової техніки:

54,55 млрд грн спрямують на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. З них 7,6 млрд грн – у загальному фонді, решта – спеціальний фонд. Для порівняння торік видатки на цю категорію становили трохи більше ніж 51 млрд грн;

500 млн грн виділять на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Програма дає можливість приватним та державним виробникам брати кредити під 5% річних, а решту відсотків покриватимуть коштом держбюджету. На 2024 рік на це виділили 263,4 млн грн.

Виробництво зброї в Україні

9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що українська промисловість виготовила перші сто одиниць ракетного озброєння у 2023 році. Також, за словами президента, наразі вже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для українських захисників.

14 вересня радник президента Олександр Камишін підтвердив виробництво Україною власних 155-мм снарядів. За словами посадовця, до кінця 2024 року оборонне виробництво зросте втричі.

24 серпня Володимир Зеленський розповів про успішне бойове застосування української ракети-дрона «Паляниця». За його словами, вона стала «абсолютно новим класом зброї». У жовтні Литва заявила, що інвестує у виробництво української ракети-дрона «Паляниця» 10 млн євро.

27 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна випробувала першу балістичну ракету власного виробництва.