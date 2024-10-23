Далекобійна ракета-дрон «Паляниця», розроблена в Україні

Литва профінансує виробництво українських ракет-дронів «Паляниця», інвестувавши 10 млн євро. Про це у середу, 23 жовтня, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Під час онлайн-зустрічі заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та заступниця міністра національної оборони Литви Моніка Корольовієнє обговорили механізм фінансування виробництва ракет-дронів. Зазначається, що країна інвестує 10 млн євро за прикладом «данської моделі» – шляхом прямого фінансування українського виробництва.

«Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані – один з пріоритетів України. Ми заохочуємо партнерів до інвестицій у наше власне виробництво далекобійної зброї. Інвестиції за прикладом “данської моделі” працюватимуть набагато швидше, а ворог вже незабаром побачить наслідки», – повідомив Сергій Боєв.

У Міноборони подякували Литві за лідерство у межах Коаліції розмінування та активну участь у Коаліції дронів. Крім того, у пресслужбі міністерства анонсували візит міністра оборони Литви Лаурінаса Кащунаса.

Зазначимо, розробка далекобійної ракети-дрона «Паляниця» майже повністю засекречена. Відомо, що озброєння розробили за півтора року. Радіус дії «Паляниці» може сягати до 700 км – ракета-дрон призначена для ударів у глибокий тил Росії. У зоні ураження озброєння перебуває приблизно 20 російських аеродромів.

До слова, 24 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що відбулося перше бойове застосування «Паляниці». За його словами, українська ракета-дрон, яка стала «абсолютно новим класом зброї», уразила позиції ворога.