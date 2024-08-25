24 серпня ракета-дрон вразила ціль на тимчасово окупованих територіях

Президент Володимир Зеленський вперше показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон «Паляниця», про успішне застосування якої повідомили 24 серпня. Відео з характеристиками вітчизняної далекобійної ракети президент опублікував у своєму Telegram-каналі у неділю, 25 серпня.

У відео повідомляється, що за два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько 10 тис. ракет різних типів і більш ніж 33 тис. керованих авіаційних бомб. Зупинити атаки на наші міста, зазначає президент, можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах.

Однак союзники досі не дозволили використовувати для атак російських військових об’єктів своє озброєння. Тож Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі.

Зазначається, що розробку української далекобійної ракети-дрона «Паляниця» завершили всього за півтора року. Майже вся інформація про ракету засекречена.

«"Паляниця" буде запускатися із наземної платформи. Двигун – турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижчих аналогів і робота щодо здешевлення та збільшення виробництва триває. Задача “Паляниці” – захистити мирне населення, знищивши наступальний потенціал ворога. І зробити це на його території», – ідеться у відео.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський заявив про успішну бойову роботу по російських окупантах новим озброєнням українського виробництва – ракетою-дроном «Паляниця». Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що ракета-дрон вразила ціль на тимчасово окупованих територіях.