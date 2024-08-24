За словами президента, операція на Курщині складна, утім вона йде за планом України

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських Збройних сил в Курській області був превентивним ударом, який допоміг запобігти вторгненню російських військ в Сумську область та оточенню українських підрозділів. Про це він розповів під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте у Києві, 24 серпня.

На запитання іноземного журналіста щодо мети наступу в Курській області Зеленський відповів, що операція складна, але вона йде за планом України.

«Є кілька результатів цієї операції. Не про всі можу говорити. Передусім обмінний фонд – це те, про що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге – це зупинення операції РФ на півночі, превентивний удар. Наша операція виконала цю задачу», – сказав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що ця операція покликана показати російському суспільству, що їхньому президентові важливіша — окупація територій України, ніж захист свого населення.

"Він бомбить зараз свої села. Просто браво! Окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво", – сказав Зеленський.

Глава української держави заперечив припущення, що Україна хоче використати операцію в Курській області як козир на перемовинах. Він наголосив, що Україна відкрито співпрацює з партнерами, пояснюючи дипломатичний шлях до справедливого миру і завершення війни. Зеленський додав, що процес залишиться незмінним і всі країни запрошені до участі в Саміті миру.

Президент повідомляв, що закінченням повномасштабної російсько-української війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України й запобігання повторної агресії Путіна і Російської Федерації. Україна намагатиметься досягти цього дипломатичним шляхом, аби зберегти людські життя і час. Водночас якщо «партнери раптом посиплються і не будуть міцно стояти проти агресії Путіна», Україна зробить все, аби «справедливо витиснути агресора з території нашої держави».

Операція в Курській області: що відомо

6 серпня українські війська зненацька для росіян увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території. При цьому велика кількість росіян була взята в полон, знищена та захоплена техніка противника.

12 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони України в Курській області.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Очолив комендатуру генерал-майор Едуард Москальов.

За інформацією Олександра Сирського, станом на 20 серпня українські бійці просунулися на глибину оборони ворога від 28 до 35 км, заволоділи 1263 км2 російської території та взяли під контроль 93 населені пункти.