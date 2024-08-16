Станом на 15 серпня українські військові контролювали 82 населених пункти Курської області

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області 6 серпня. Відео з’явилось на сторінці ДШВ в п’ятницю, 16 серпня.

На відеозаписах видно процес розмінування, прорив кордону й знищення оборонних рубежів противника. Також десантники зафільмували роботу авіації, артилерії та здачу в полон російських військових.

«Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області Російської Федерації 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції», – ідеться у повідомленні.

Десантники зазначають, що тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ залучених в операції.

Операція в Курській області

Нагадаємо, операція Збройних сил у Курській області Росії триває з 6 серпня. Упродовж майже тижня президент України та Генеральний штаб утримувались від офіційних коментарів. Уперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський у понеділок, 12 серпня.

У середу, 14 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України про операцію на Курщині. За його словами протягом доби Сили оборони на різних напрямках просунулись на 1-2 км та захопили у полон ще понад сотню російських військових. Також Олександр Сирський повідомив, що у місті Суджа ЗСУ повністю знешкодили російський контингент.

Українська сторона повідомила, що планує створити в Курській області зону безпеки та відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Також заявлялось, що українські військові планують допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Британське видання Independent з посиланням на неназваного українського полковника пише, що в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів. Окрім полонених, бійці ЗСУ також захоплюють техніку росіян. Зокрема, розвідники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили повністю боєздатний танк Т-80БВМ.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Очолив комендатуру генерал-майор Едуард Москальов. За словами Сирського, комендатура необхідна для «підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях». За даними на 15 серпня, українські бійці контролювали 1150 км2 території Росії, це 82 населених пункти Курської області РФ.