ЗСУ просуваються у Курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському щодо операції у Курській області. Про це йдеться у повідомленні президента України, опублікованому у його Telegram-каналі.

За словами Олександра Сирського, від початку доби, 14 серпня, Сили оборони України на різних напрямках просунулися на 1-2 км у Курській області. Також Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що у місті Суджа повністю знешкодили всіх російських військових.

«З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 військових РФ, є просування на 1-2 км. Завершено пошук та знищення противника в місті Суджа», – доповів Олександр Сирський.

Своєю чергою Володимир Зеленський подякував Головнокомандувачу та українським захисникам за поповнення обмінного фонду.

Також Олександр Сирський повідомив, що українські військові продовжують оборону на Півдні та Сході. Зокрема, ЗСУ зосереджені на Торецькому та Покровському напрямках, аби не допустити просування росіян. Володимир Зеленський доручив підсилити напрямок із пакетів, що зараз постачають партнери.

Нагадаємо, операцію у Курській області ЗСУ розпочали 6 серпня. Кілька днів президент України та Генштаб утримувались від офіційних коментарів. У понеділок, 12 серпня, Володимир Зеленський та Олександр Сирський вперше офіційно підтвердили присутність ЗСУ на Курщині. Станом на вівторок, 13 серпня, ЗСУ контролювали 74 населених пункти на території Росії.

Зазначимо, що операцію у Курській області ЗСУ проводять не з метою окупації. Таким чином українське командування планує убезпечити жителів Сумщини від щоденних атак росіян з території Курської області.