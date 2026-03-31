ЗСУ ліквідували розробника російського дрона «Кукушка»

Збройні сили України ліквідували російського інженера, який розробив ударний дрон «Кукушка» Алєксєя Глазкова. Про це у понеділок, 30 березня, повідомили російські ЗМІ.

Відомо, що Глазков родом з міста Цимлянськ Ростовської області. Його мобілізували до російської армії восени 2022 року. Окупант мав звання молодшого сержанта та воював проти України на посаді командира взводу вогневої підтримки штурмової роти. За це Алєксєй Глазков мав три державні нагороди: орден «За мужність», «Георгіївський хрест IV ступеня» та медаль «За порятунок».

Крім того, Алєксєй Глазков є розробником російського дрона «Кукушка», який окупанти називають аналогом українського дрона Vampire (також відомий під назвою «Баба-Яга»). Росіяни стверджують, що «Кукушка» може застосовуватись для завдання ударів, а також логістичних місій. Заявлено, що він здатний підіймати вантаж вагою 35 кг та оснащений камерою й тепловізором. За даними Інституту вивчення війни (ISW), вперше росіяни застосували безпілотник «Кукушка» проти України у лютому 2025 року.

За даними росіян, Глазков помер у віці 31 року на війні проти України ще у липні 2025 року, однак про його ліквідацію стало відомо лише зараз. У вівторок, 31 березня, Глазкова поховали у рідному місті.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського пропагандиста та військового Євгєнія Ніколаєва. Окупант командував батальйоном «Родня», а також був співавтором кількох пропагандистських телеграм-каналів, зокрема WarGonzo.