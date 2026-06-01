Безпілотники неодноразово порушували повітряний кордон Фінляндії

Під час однієї з атак по території Російської Федерації українські дрони могли помилково змінити курс у напрямку Фінляндії. Про це у понеділок, 1 червня, повідомило фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників медіа, українська сторона нібито сама попередила в нічний час про можливе випадкове відхилення маршруту дронів у бік Фінляндії. Зазначається, що безпілотники були оснащені вибуховими речовинами.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Як пояснюють фахівці, бойові дрони зазвичай програмуються за координатами цілі та проміжними точками маршруту, і на цьому етапі можуть виникати технічні або навігаційні помилки. Саме така ситуація, за припущеннями джерел, могла статися під час інциденту. У Збройних силах Фінляндії повідомили, що жоден із дронів не перетнув повітряний простір країни. Водночас причина, чому цього не сталося, офіційно не уточнюється – не виключається, що частину апаратів могла знищити російська ППО.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у ніч на 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю РФ. Після цього прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський обговорили інцидент з дроном.