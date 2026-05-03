Зустріч української та фінської сторін у Єревані 3 травня

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський обговорили інцидент з дроном, який вранці неділі, 3 травня, порушив повітряний простір Фінляндії. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Зазначається, що Орпо та Зеленський мали зустріч у Єревані, столиці Вірменії, куди вони приїхали для участі у саміті Європейської політичної спільноти.

Прем’єр-міністр Фінляндії наголосив, що порушення повітряного простору завжди є «серйозною справою».

«Фінляндія підтримує Україну і розуміє її прагнення захищатися. Проте неприпустимо, щоб повітряний простір Фінляндії порушувався і в нього потрапляли дрони», – пояснив Орпо.

Він зазначив, що Фінляндія має достатні можливості для контролю та захисту свого неба від безпілотників і планує найближчим часом ще більше посилити ці спроможності. За його словами, у майбутньому українська сторона діятиме обережніше, щоб уникнути подібних ситуацій.

Водночас Зеленський у соцмережах написав, що запропонував фінському прем’єру підписати угоду в форматі drone deal.

«Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення», – повідомив президент.

За словами українського президента, окремо сторони приділили увагу міжнародній роботі, зокрема – українській євроінтеграції.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю РФ. Це вже п’ятий подібний інцидент в країні.

Раніше, наприкінці березня та на початку квітня, на південному сході Фінляндії виявили чотири безпілотники в різних місцях. Їх ідентифікували як українські апарати, які, ймовірно, мали атакувати об’єкти на території Росії.