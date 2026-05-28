Львівські медики видалили рідкісну судинну пухлину на шиї 50-річного пацієнта
Новини Львова від ZAXID.NET за 28 травня
0
У четвер, 28 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Відмовилися від позову. Аеропорт «Львів» попросив суд не розглядати позов проти Сокільницької сільради щодо змін до генплану села.
- Закликали не політизувати ситуацію. Львів звернувся до уряду України і прем’єра Польщі щодо сміттєпереробного заводу.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
- Дитина врятувала дитину. Львівські лікарі пересадили серце 12-річному хлопчику від посмертної 10-річної донорки.
- Жив із небезпечною пухлиною. У Львові чоловікові провели складну операцію.
- Вивчають історики. Під час відбудови музею Шухевича у Білогорщі виявили ймовірну криївку.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter