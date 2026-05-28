Авторка петиції зазначила, що мешканці Дублян потребують поліпшення транспортного сполучення зі Львовом

Депутати Львівської міськради на засіданні у четвер, 28 травня, підтримали електронну петицію про створення прямого автобусного маршруту між містом Дубляни, медичними закладами Львова, районом Приміського залізничного вокзалу та ринком «Південний», який пролягатиме через ключові райони міста.

Депутати доручили управлінню транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури протягом 30 днів розробити дорожню карту реалізації електронної петиції за участю автора та скерувати її на розгляд та затвердження постійної комісії транспорту.

Згадану петицію на початку березня 2026 року зареєструвала мешканка Катерина Мигул. 18 березня петиція набрала необхідні 500 голосів.

У петиції йдеться про те, що мешканці міста Дубляни і прилеглих територій потребують зручного та прямого транспортного сполучення з важливими районами Львова.

«Раніше існував автобусний маршрут №111, який забезпечував зручне сполучення м. Дубляни із районом вул. Гетьмана Івана Мазепи, де розташовані медичні заклади, просп. В’ячеслава Чорновола, площею 700-річчя Львова, районом Львівського приміського залізничного вокзалу (ТРЦ "Скриня"), а також ринком "Південний". Цей маршрут користувався великою популярністю серед мешканців, адже дозволяв без пересадок діставатися до лікарень, місць роботи, навчання та важливих транспортних і торгових вузлів міста. Сьогодні мешканці м. Дубляни змушені користуватися кількома видами транспорту та робити пересадки, що значно ускладнює пересування містом», – зазначається в тексті петиції.

Зазначимо, що до Дублян курсують міські автобусні маршрути №1а та №80. Останній запустили на початку березня цього року.