Цільове призначення змінили із «земель запасу» на землі «випасання худоби»

Ясінянська та Усть-Чорнянська селищні ради на Закарпатті затвердили поділ та зміну цільового призначення для близько 800 земельних ділянок загальною площею понад 7 тис. га на Свидовецькому хребті. На рішення, які ухвалювали громади упродовж 2025 року–2026 років, 26 травня звернула увагу журналістка проєкту «Закарпаття екологічне» Олена Мудра.

Зокрема, Ясінянська селищна рада Рахівського району у травні 2025 року дозволила розробку проєктів землеустрою, а через пів року затвердила поділ земельних ділянок загальною площею 2151,3 га на Свидовецькому хребті. Цільове призначення змінили із «земель запасу» на землі «для сінокосіння і випасання худоби» з метою продажу права оренди 430 ділянок на земельних торгах.

«Насправді землю на ділянки з контурами “під курорт”, де прослідковуються, насамперед, лижні траси на схилах полонин, громади Рахівщини нарізали ще до 2020 року. А зараз її перекроїли, щоб вписатись у закон, який передбачає, що площа земельної ділянки с/г призначення державної або комунальної власності, права оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги, не може перевищувати 20 га», – йдеться в публікації.

Водночас з іншого боку Свидовецького хребта – в Усть-Чорнянській селищні раді Тячівського району упродовж жовтня 2025 – січня 2026 років порізали п’ять земельних ділянок загальною площею майже 4 тис. га, з яких сформували майже 300 нових. У рішенні селищної ради, яким надали дозвіл на розробку технічної документації, мотивацією також вказали підготовку до земельних торгів.

«Те саме відбулось із полониною Красна. З двох величезних земельних ділянок загальною площею понад 1300 га, Усть-Чорнянська селищна рада зробила 85. Обидві включені у завдання на розроблення технічної документації для будівництва вітроелектростанції «УСТЬ-ЧОРНА ЗАХІД», інвесторами якої теж вказані «Вітропарки», – зазначила Олена Мудра.

Нагадаємо, нещодавно депутати Усть-Чорнянської селищної ради передали в оренду дві земельні ділянки, загальною площею 3,4 га на Свидовецькому хребті. Орендарем землі став бізнес-партнер власника «Буковелю» Василь Стефурак.

Перед цим ексзаступник директора гірськолижного курорту Юрій Добровольський розповідав мешканцям, що на території 2,5 тис. га полонин громади інвестор планує розвивати вівчарство.

У 2024 року Верховний Суд остаточно скасував рішення Рахівської і Тячівської райдержадміністрацій, яким затверджували детальні плани для гірськолижного курорту «Свидовець». Після рішення суду, Ясінянська селищна рада розпочала розробку нової містобудівної документації.