На Волині роками діяла масштабна схема з підробленими сертифікатами EUR.1 для пільгового розмитнення автомобілів. Через схему державний бюджет недоотримав понад 800 млн грн. Про це повідомив Центр журналістських розслідувань «Сила правди» 22 травня.

Сертифікат EUR.1 підтверджує європейське походження товару та дає право на пільгове ввізне мито. У 2023 році власники автомобілів із таким документом платили 2,3% мита замість 10%. Для окремих авто економія могла сягати десятків тисяч гривень. Із 2026 року сертифікат повністю звільняє від сплати мита.

Як зазначають журналісти, офіційно сертифікати безкоштовно видають митні органи країн ЄС, якщо автомобіль щонайменше на 60% зібраний у Європі. Однак на Волині ці документи масово підробляли.

Пік схеми припав на 2023-2024 роки. За цей час Волинська митниця надала преференцій більш ніж на 2 млрд грн. Наприкінці 2023 року європейські митники почали повідомляти українську сторону про підроблені документи. Із 28 тис. перевірених сертифікатів 26 тис. мали ознаки фальшування.

Кількість компаній, які отримували пільги за сертифікатами EUR.1, за кілька років різко зросла. Якщо у 2022 році таких фірм було 31, то у 2023 році – 76, а у 2024 році – 79. Більшість із них зареєстрували у 2021-2022 роках у Луцьку та Рівному.

Після того, як схемою зацікавилися правоохоронці, компанії почали масово змінювати власників, директорів та адреси реєстрації. Частина фірм переїхала з Волині та Рівненщини до Києва та інших міст.

У січні 2026 року детективи Національне антикорупційне бюро України провели обшуки на митному посту «Луцьк» та в офісах компаній у Луцьку. Під час слідчих дій вилучили понад 850 тис. доларів готівкою та документи з розподілом грошей між учасниками схеми.

За словами одного з посадовців Держмитслужби, який спілкувався з журналістами анонімно, бланки сертифікатів друкували у Рівному та продавали автоімпортерам. За його даними, схема діяла лише на Волині, а її щомісячна каса могла сягати 1 млн доларів.

У березні 2026 року ситуацію обговорювали на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Тодішній керівник Волинської митниці Дмитро Стасенко заявив, що його призначили наприкінці 2024 року для боротьби зі схемою, а у 2025 році підроблених документів нібито не виявляли.

Справу розслідують одразу кілька органів. Бюро економічної безпеки України перевіряє фінансову частину схеми та встановило, що автомобілі з Польщі фактично не виїжджали за сертифікатами, які подавали на українській стороні. НАБУ перевіряє причетність митників. В ухвалі суду згадуються двоє посадовців митного поста «Луцьк» – заступник начальника відділу митного оформлення та старший державний інспектор.

Журналісти також зазначають, що офіси для фірм-автоімпортерів у різних місцях орендував Борис Федонюк, зареєстрований у селі Римачі Ковельського району, де розташована Волинська митниця. У відкритих даних телефонних книг підписи людей свідчать про те, шо Борис Федонюк повʼязаний із рощмитненням. Наприклад, його номер телефону підписаний як «Борис Леонідович розмитнення міліанер», «Борис Сіті Авто», «Борис Все Вопросы растаможки, с Германии», «Борис таможня», «Борис полковник», «Боря Луцьк розмитнення від Міші».

За даними «Наших грошей», у 2012-2014 роках Федонюк був помічником народного депутата Ельбруса Тедеєва. Тоді ж помічником Тедеєва був і Андрій Єрмак, який у період роботи схеми очолював Офіс президента. Також журналісти зазначають, що Дмитро Стасенко є сином керівника Департаменту документального забезпечення Офісу президента Ігоря Стасенка.