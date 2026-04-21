Митник живе в елітному будинку, що не декларує

Начальник Львівської митниці Іван Керезвас порушив дисциплінарне провадження щодо начальника відділу внутрішнього контролю Львівської митниці Юрія Пшеничного. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Юрій Пшеничний тимчасово відсторонений від посади – на час перевірки інформації про недостовірне декларування, яку виклали журналісти проєкту «Хапуга.UA» в своєму розслідуванні, що вийшло в понеділок, 20 квітня.

В декларації високопосадовця вказані гараж, автомобіль Skoda Octavia та право на користування будинком в селі Бережани, що належить Іванові Пшеничному. Водночас в реальному житті Юрій Пшеничний живе в елітному будинку поблизу Львова, що належить Анжелі Марко – колишній співмешканці митника. Окрім того, журналісти з’ясували, що на автомобілі, яким їздить Юрій Пшеничний, номерні знаки від іншої машини.

Додамо, 10 квітня Державну митну службу України очолив львів’янин Орест Мандзій, який раніше був детективом НАБУ і розслідував справи про корупцію на Львівській митниці.

Реформа Держмитслужби стала головною вимогою для надання фінансування за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2023–2025 рр. Також ґрунтовні реформи на митниці є частиною майбутньої програми з фондом у 2026–2029 роках.