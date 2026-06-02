Рельєф гори Біла Кобила нагадує тулуб коня

Прокуратура подала позов до управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОВА, вимагаючи якнайшвидше підготувати документи для надання геологічній пам’ятці природи «Скелі і розсипи гори Біла Кобила» статусу природно-заповідного фонду. Без цього статусу, на території пам’ятки можуть вирубувати дерева.

Йдеться про унікальний природний об’єкт площею 0,5 га на території Верховинського району.

Гора Біла Кобила (1477 м) – третя за висотою вершина Покутсько-Буковинських Карпат. Рельєф її скель нагадує тулуб коня, вкритого кам'яними розсипами. Кам'яні брили утворюють своєрідний «хвіст», де довго лежить сніг. Із цими скелями пов'язано багато народних переказів, зокрема легенди про те, що саме під ними легендарний опришок Олекса Довбуш заховав свої скарби.

Фото Світлани Черниш та Ольги Чікан

У 1994 року Івано-Франківська облрада зарезервувала цю територію під заповідник. Водночас управління екології та природних ресурсів обласної адміністрації досі не подало на розгляд сесії пакет документів про надання йому статусу об'єкта природно-заповідного фонду.

«Без цього статусу на ділянці можуть вести господарську діяльність. Оскільки територія офіційно не є заповідною, філія “Верховинське лісове господарство ДП “Ліси України”, в користуванні якої вона нині перебуває, може проводити там рубки», – розповів у вівторок, 2 червня, керівник Косівської окружної прокуратури Ігор Гриновецький.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд відкрив провадження у цій справі.