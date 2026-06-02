Підозри отримали двоє людей

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у вівторок, 2 червня, повідомили про викриття масштабної корупційної схеми під час реалізації проєкту добудови Ташлицької гідроакумулювальної електростанції у Миколаївській області.

За даними НАБУ, через протиправні дії учасників оборудки державі було завдано збитків на суму майже 170 млн грн. Слідство встановило, що роботи на об’єкті виконувала приватна компанія, яка систематично порушувала строки виконання зобов’язань та перебувала у процедурі банкрутства. Попри це посадовці «Енергоатому» уклали з нею понад 70 додаткових угод, які дозволяли змінювати перелік робіт, їхні обсяги та терміни виконання.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У межах однієї з таких угод було придбано обладнання для автоматизованої системи управління гідроакумулювальної електростанції на суму понад 305 млн грн. Закупівлю провели через підконтрольну іноземну компанію, що дозволило суттєво завищити вартість обладнання. Попередньо встановлено, що переплата склала близько 170 млн грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Наразі підозри отримали:

фактичний власник низки компаній, якого слідство вважає організатором схеми,

колишній керівник відділу відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Організатора схеми затримано. Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють інших можливих учасників корупційної оборудки.

Нагадаємо, наприкінці травня військова контррозвідка СБУ спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання бюджетних грошей під час виконання оборонного замовлення на Житомирщині.