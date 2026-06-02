Дрони атакували НПЗ «Ильский»

Сили оборони України завдали серії ударів по військових та інфраструктурних об’єктах російських окупаційних сил, зокрема у Криму. Про це у вівторок, 2 червня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Військові зазначають, що 1 червня та в ніч проти 2 червня підрозділи Сил оборони завдали серії ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних сил. Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ильский» у Краснодарському краї. Після влучання на території підприємства виникла пожежа, масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Зауважимо, що НПЗ «Ильский» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність переробки становить близько 6,6 млн т нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Також у Генштабі розповіли про ураження складу безпілотних літальних апаратів підрозділів противника в районі Шахтарського на тимчасово окупованій території Донецької області. Крім цього, завдано ударів по пунктах управління БпЛА в районах Устинки Бєлгородської області РФ, Лугового на Запоріжжі та Голої Пристані на Херсонщині.

Серед іншого, українські сили уразили корабель російських військових у районі базування поблизу Міжводного в тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією, йдеться про судно розмагнічування, результати ураження уточнюються.

У Генштабі також підтвердили удари по зосередженнях живої сили противника в низці напрямків, зокрема на Донеччині, Дніпропетровщині та в Курській області РФ.

Нагадаємо, 31 травня повідомляли, що оператори 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали комплексного ураження по обʼєктах в оперативному тилу російських окупаційних військ на захопленій території Донецької області.