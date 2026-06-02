Обставини події встановлюють правоохоронці

Ввечері у понеділок, 1 червня, у Буській територіальній громаді сталась смертельна ДТП за участю неповнолітнього водія мотоцикла. Хлопець не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався у огорожу.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась 1 червня близько 20:50 у селі Волиця-Деревлянська (Буська ТГ Золочівського району). Мотоциклом Mustang MT2509R керував неповнолітній мешканець с. Соколя (Буська ТГ Золочівського району) 2010 року народження.

Хлопець не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де здійснив наїзд на перешкоду (огорожу). Внаслідок ДТП водія мотоцикла госпіталізовано до КНП «Буська центральна районна лікарня», де в приймальному відділенні від отриманих травм він помер.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

