Аварія сталася опівночі між селами Тисменичани та Березівка

Опівночі 30 травня між селами Тисменичани та Березівка Івано-Франківської громади франківка на мікроавтобусі наїхала на неповнолітнього, який впав з мотоцикла. Від отриманих травм підліток загинув на місці події.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 1 червня, 17-річний мешканець села Тисменичани не впорався з керуванням і впав з мотоцикла на проїзну частину дороги.

«У цей момент у попутному напрямку їхав Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 38-річної жительки Івано-Франківська. Вона наїхала на неповнолітнього. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Водійка автомобіля була твереза», – повідомили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

