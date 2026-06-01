Ділянку розчистять і впорядкують

Узбіччя на вул. Миколайчука у Львові біля Голосківського кладовища впорядкують та облаштують зелені газони. Розчищення території розпочнуть цього тижня, роботи триватимуть близько місяця. До прибирання залучать спеціалізовану техніку. Про це повідомили у ЛМР.

За інформацією Шевченківської районної адміністрації, на цій ділянці протягом багатьох років утворилося стихійне сміттєзвалище із залишків будівельних матеріалів, яке з часом заросло.

«На відрізку довжиною понад 300 метрів за багато років накопичилися поламані бетонні плити перекриття, бетонні сходи, віконні конструкції та інші відходи. Усе це заросло самосівом і перетворилося на хащі, що створюють неестетичний вигляд та можуть становити потенційну небезпеку. Для виконання робіт необхідно залучити важку спецтехніку, зокрема кран, щоб прибрати великогабаритні бетонні конструкції та інше будівельне сміття», – повідомили у Шевченківській адміністрації.

Після прибирання на території вирівняють рельєф, підсиплять ґрунт і облаштують зелені газони.

Захаращена ділянка межує з територією на вул. Миколайчука, 36–38, де торік за проєктом «Рух без бар’єрів» облаштували доступний громадський простір. Поруч облаштовують «Лінійний парк», який з’єднає центр UNBROKEN із протезною майстернею.