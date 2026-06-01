Давнє мощення демонтують і використають повторно

У Львові під час ремонту вул. Героїв УПА під старим шаром асфальту виявили історичну бруківку. Дорожники натрапили на неї у трьох місцях на відрізку від вул. Бандери до вул. Васильківського. Виявлену бруківку демонтують, облікують і передадуть на зберігання, щоб згодом використати для ремонту інших вулиць. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, пише ЛМР.

«Під час фрезерування аварійного дорожнього покриття на вул. Героїв УПА на ділянках, які примикають до сусідніх вулиць, виявили історичну бруківку. Відтак роботи тимчасово призупинили, щоб напрацювати технічне рішення, як діємо далі. Уже з середи працівники підрядної організації повертаються на об’єкт. Виявлену бруківку буде демонтовано, обліковано і передано на зберігання для повторного використання під час ремонтних робіт на інших вулицях, де це буде потрібно. Тимчасове призупинення ремонтних робіт на вул. Героїв УПА не вплине на терміни завершення ремонту», – повідомив Андрій Москаленко.

За інформацією Франківської районної адміністрації, на вул. Героїв УПА вже повністю відфрезерували дорожнє покриття на відрізку від вул. Бандери до вул. Васильківського. Після демонтажу бруківки на її місці облаштують нову підоснову, після чого підрядник розпочне асфальтування.

Нагадаємо, ремонт Героїв УПА розпочала підрядна організація «Онур» 19 травня. Його розділили на три частини. Вулицю повністю перекрили для руху громадського і приватного транспорту.

Як наголосили у Львівські міськраді, всю бруківку, яку демонтують з вулиць міста під час ремонтних робіт, обліковують і згідно з актом прийому-передачі перевозять на зберігання на склади міських підприємств. Якщо виникає потреба у бруківці, то її видають за рішенням виконавчого комітету чи ухвалою сесії. Станом на сьогодні на зберіганні у Львові перебуває 21 092,42 м² бруківки, 1166,42 м² мозаїки, а також 702,7 мп бордюрного каменю.