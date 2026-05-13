Планують замінити бордюри, підняти люки до рівня дорожнього покриття, відфрезерувати старий асфальт і влаштувати нове дорожнє покриття

З вівторка, 19 травня, у Львові розпочнуть ремонт вул. Героїв УПА, дорожнє покриття якої перебуває у поганому стані. Вулиця є однією з важливих транспортних артерій – нею курсують тролейбуси №22 і №30, автобуси №7 і №33, а також щоденно їздить приватний транспорт. Щоб мінімізувати незручності для мешканців та бізнесу, роботи проводитимуть у три етапи. Їх виконуватиме ТзОВ «Онур» з відтермінуванням оплати. Про це у середу, 13 травня, повідомили у Львівській міській раді.

«Останній раз вул. Героїв УПА ремонтували ще на початку 90-х років, і зараз на ній є багато тріщин і вибоїн. Оскільки тут великий трафік машин і є небезпека дальшого руйнування дороги, вул. Героїв УПА визначили однією з пріоритетних для ремонту на цей рік. З наступного тижня розпочинаємо тут ремонт. Розуміючи, що нам бракує фінансового ресурсу, адже гроші з бюджету скеровуємо на підтримку військових, програми реабілітації, соціальні проєкти та освіту, ремонт вул. Героїв УПА будемо проводити з відтермінуванням оплати», – розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, ремонтуватимуть всю вул. Героїв УПА, протяжністю 1,4 км. Щоб зменшити незручності для проїзду транспорту та приватних підприємців, які мають свої заклади на цій вулиці, робити розділили на три частини:

І етап – від вул. С.Бандери до вул. Васильківського;

ІІ етап – від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького;

ІІІ етап – від вул. Смаль-Стоцького і до вул. Кульпарківської.

Схема першого етапу ( фото ЛМР)

«Ремонт першого відрізку – від початку вул. Героїв УПА до вул. Васильківського, розпочинаємо з вівторка, 19 травня. Триватимуть роботи на цьому відрізку до чотирьох тижнів. Зазначу, що вул. Васильківського на час робіт буде проїзною. Під час ремонту на вул. Героїв УПА заплановано замінити бордюри, підняти всі люки, відфрезерувати проїзну частину дороги і постелити новий асфальт», — розповіла голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна.

На час ремонтних робіт вулиця буде повністю перекрита для руху громадського і приватного транспорту. З вівторка, 19 травня, громадський транспорт курсуватиме за зміненим маршрутом:

тролейбус № 22 «Університет – Автовокзал» курсуватиме: «Університет – площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»;

автобус № 33 «вул. Січових Стрільців – вул. І. Пулюя» курсуватиме: вул. Січових Стрільців – площа Святого Юра – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – площа Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська (далі за маршрутом).

«Така схема об’їзду для громадського транспорту залишатиметься на весь час ремонту вул. Героїв УПА. Зазначу, що на вул. Городоцька-Кульпарківська маємо облаштовану контактну мережу, тому тролейбуси зможуть по цих вулицях об’їздити», – розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Об’їзд приватного транспорту буде організовано по вул. Городоцькій або по вул. Київській-Русових. Після завершення ремонту на вул. Героїв УПА розглядатимуть можливість часткового облаштування на ній смуг для громадського транспорту.