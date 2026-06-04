Родичі мера Дніпра та пов’язані з міськрадою особи придбали кілька об’єктів нерухомості на Буковині

Родичі міського голови Дніпра Бориса Філатова, а також його колишні підлеглі у міській раді, разом розбудовують готельній бізнес у гірській місцевості Чернівецької області. Вони перебудовують старий готель та судяться за землю у Покутсько-Буковинських Карпатах, проте заперечують узгодженість дій. Про це пишуть журналісти «Антикорупційного Придніпров’я».

У селі Долішній Шепіт Чернівецької області медійники знайшли сім об’єктів нерухомості, що належать родичам дніпровського міського голови та пов’язаним особам. Серед них – колишній гірський готель «Ковчег» на горі Мегура (Покутсько-Буковинські Карпати). ТзОВ «Мегура», яке ним володіє, наприкінці 2022 року стала власністю Валерія Молочкова та Аріни Сапожнікової. За даними журналістів, це зять і племінниця міського голови Дніпра Бориса Філатова. Раніше сайт «Наші гроші» повідомляв, що Валерій Молочков та старша сестра міського голови Ірина Філатова були прописані в одній квартирі.

«Ковчег» має дві земельні ділянки та готель-колибу – дерев’яну будівлю у карпатському стилі. Попередній власник продавав його за 350 тисяч доларів.

«Продавець меду у Долішньому Шепоті розповів нам, що дерев’яна колиба на території готелю «Ковчег» згоріла чи то минулого, чи то позаминулого року. Пожежа сталась через жар з каміну, пояснили нам власники у письмових відповідях. Замість попередньої будівлі, вочевидь, з’явиться щось нове», – зазначили журналісти. За їхніми словами, нині «Ковчег» закритий, і сторонніх туди не пускають. На вузькому в’їзді між горою та обривом встановлений шлагбаум. На табличках вказано, що територія приватна, охороняється собаками, працюють відеокамери.

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Старе фото комплексу «Ковчег», фото з відкритих джерел

«Те, що на Мегурі відбувається будівництво, нам підтвердили прикордонники на блокпості на дорозі у прикордонну зону з селища Берегомет. Також ми на власні очі бачили, як серпантином Мегури їхала вантажівка з бетонними кільцями», – йдеться в розслідуванні.

ТзОВ «Мегура» фігурує в кримінальному провадженні стосовно земельної ділянки 2 га на горі Мегура. Згідно з відповіддю держгеокадастру у Чернівецькій області, вона належить до території Смарагдової мережі. У червні 2024 року ця ділянка з комунальної власності перейшла у приватну власність компанії «Мегура». У Реєстрі речових прав підставою вказаний договір купівлі-продажу. Запис вніс приватний нотаріус Вижницького районного нотаріального округу Чернівецької області Олександр Штефюк.

Директор ТзОВ «Мегура» Ігор Товмач відмовився спілкуватися на цю тему з пресою. Так само відмовилися прокоментувати ситуацію й власники компанії.

Журналісти з’ясували, що номер Ігора Товмача в онлайн-інструменті, який показує, як підписаний цей номер в телефонних книгах у інших людей, записаний як «Ігор Філатов», «Ігор Офіс Мера», «Ігор Мерія», «Ігор Офіс Мера Бориса», «Ігор Філатов Шепіт».

У коментарі медіа міський голова Дніпра Борис Філатов фактично заперечив можливу причетність до готельного бізнесу на Буковині.

«Валерій Молочков, наскільки мені відомо, займається бізнесом досить давно. Грошей на купівлю готелю «Ковчег» я йому не дарував і не позичав. Під час повномасштабної війни я кілька разів був у готелі «Ковчег», проживання було платним, мною сплачувались відповідні кошти за вартість номера, про що є відповідні банківські перекази на рахунок власника готелю – ТзОВ «Мегура»», – повідомив він.

Медіа зазначили, що знайшли ще один об’єкт, пов’язаний з чинними та звільненими посадовцями з Дніпра – колишній готель у тому ж селі Долішній Шепіт: «готель Виноградова», як його називають місцеві. З двох ділянок і домоволодіння. У березні 2024 року готель придбали Володимир Лупов, чоловік ексзаступниці директора Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Анни Москаленко, та Артур Оганесян, пов’язаний із компанією, яка отримувала підряди від цього департаменту.

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«Як сталося так, що у тому ж місці, недалеко від румунського кордону, за 13 годин їзди автомобілем з Дніпра, придбали інший готель чоловік на той час чинної посадовиці міськради та підрядник міського департаменту, мер теж не знає. Зять і племінниця міського голови кажуть, що теж не знали про цей збіг», – йдеться в розслідуванні.

У самому селі Долішній Шепіт компанія «Магура» орендує комунальну земельну ділянку з самочинною забудовою, яку хоче узаконити. Компанія намагається визнати право власності на самочинно збудоване нерухоме майно: дачний будинок на 325 м2 господарську будівлю, вбиральню, криницю і вигрібну яму. Земля поки що перебуває у комунальній власності, але якщо суд визнає право власності на нерухомість за господарюючим суб’єктом, це може створити підстави для переходу її у приватну власність. Спірна ділянка є нафтогазоносною, зазначили журналісти «Антикорупційного Придніпров’я».