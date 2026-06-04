Після стрілянини підозрюваний втік з місця події

На Київщині правоохоронці оголосили підозру військовослужбовцю, якого підозрюють у вбивстві жінки та побратима, а також у замаху на вбивство ще одного військового. Про це 4 червня повідомив начальник поліції Київської області Андрій Рубель.

Інцидент трапився у Фастівському районі увечері 2 червня. До поліції звернувся військовослужбовець і повідомив, що під час несення служби один із його побратимів відкрив вогонь по інших військових.

На місці події правоохоронці виявили тіла військового та жінки. Ще одного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Убиті військовий та жінка на Фастівщині (Фото поліції)

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За даними слідства, підозрюваний перебував на службі у стані алкогольного сп’яніння. Через ревнощі він двічі вистрілив з автомата у 53-річного чоловіка. Після цього пішов до сусіднього приміщення, де смертельно поранив жінку та іншого військовослужбовця, а потім утік з місця події.

Зловмисника розшукали та затримали співробітники районного управління поліції спільно з працівниками ГУ Нацполіції в Київській області.

Військовослужбовцю оголосили підозру за фактами закінченого замаху на вбивство та умисного вбивства двох осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.