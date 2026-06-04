Львів отримав назад аванс від Control Process S.A.

Польський банк повернув Львову майже 1 млн євро невикористаного авансу, який у 2021 році місто сплатило підряднику Control Process S.A. для будівництва сміттєпереробного заводу. Про це повідомила Львівська міська рада 4 червня.

Зазначають, що компанія мала виконати роботи та погасити отриманий аванс, однак після розірвання контракту частина коштів залишилася неповерненою. Йдеться про 947 тис. євро, які Львів отримав завдяки банківській гарантії.

Ще у 2021 році польська компанія Control Process S.A. отримала аванс у розмірі 3,6 млн євро на будівництво механіко-біологічного комплексу з переробки відходів. Станом на квітень 2026 року близько 1 млн євро залишалися непогашеними.

Тому ЛКП «Зелене місто» звернулося до банку-гаранта ING Bank Slaski з вимогою виплатити гарантовану суму. Після цього підрядник намагався оскаржити дії міста, зокрема звертався із запитом про призначення надзвичайного арбітра в ICC у Парижі, однак усі його вимоги відхилили.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У вівторок, 3 червня, банк-гарант перерахував Львову 947 тис. євро.

«Ми довели свою правоту – не словами, а фактами і документами. Львів повернув майже 1 млн євро непогашеного авансу через банківську гарантію, яка була передбачена контрактом», – зазначив директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

У міськраді нагадали, що контракт із Control Process S.A. розірвали 6 квітня 2026 року через системні порушення з боку підрядника. Подальші спори між сторонами розглядатимуть у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України.

Зауважимо, що будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові розпочалося у вересні 2021 року. Вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Його фінансують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), міжнародних донорів та бюджету Львівської громади.

Спершу завод планували ввести в експлуатацію у серпні 2023 року, та через затримки з боку підрядника терміни неодноразово переносили. Згодом запуск відклали на березень 2024 року, потім – на серпень 2025-го, а згодом – на жовтень 2025 року.

Після розірвання контракту з польською компанією Control Process S.A. між містом і підрядником виник публічний конфлікт, який вийшов за межі господарського спору. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький назвав розірвання угоди «вкрай недружнім кроком», який може негативно вплинути на польсько-українські відносини. У відповідь міський голова Львова Андрій Садовий закликав не політизувати ситуацію та наголосив, що йдеться виключно про виконання умов комерційного контракту.

Додамо, що 29 травня на територію сміттєпереробного заводу намагалися потрапити консул Генерального консульства Польщі у Львові та адвокати Control Process S.A. Їх не допустили на об'єкт через відсутність погодженого візиту. У компанії-підряднику згодом назвали такі дії «рейдерством».

Наприкінці травня депутати ЛМР вдруге звернулися до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска із закликом не використовувати господарський спір для політичного чи дипломатичного тиску.