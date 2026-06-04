Працівники ДБР спільно з СБУ та ДПСУ оголосили підозру чотирьом киянам, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон на Закарпатті. Серед обвинувачених – чинний працівник поліції та колишній військовослужбовець.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у четвер, 4 червня, двоє цивільних мешканців Києва, поліцейський та колишній військовослужбовець діяли спільно. Вони шукали охочих виїхати за кордон, координували їхні дії через телеграм та організовували доставлення до прикордонних районів Закарпаття.

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«Вартість таких послуг становила до 8 тис. доларів. Двоє цивільних учасників групи надавали чоловікам інструкції щодо підготовки до переходу кордону, маршруту руху та необхідне спорядження. Колишній військовослужбовець і поліцейський перевозили клієнтів із Києва до Закарпаття, допомагаючи оминати блокпости. Для цього використовували службове посвідчення правоохоронця і документи ветерана війни», – розповіли в ДБР.

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Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі

Переправники доставляли ухилянтів до визначених точок у Рахівському районі, поблизу кордону з Румунією. Після цього надсилали GPS-маршрути для подальшого самостійного переходу.

Усім чотирьом учасникам схеми оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою людей з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.