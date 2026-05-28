Адвокатка взяла у матері мобілізованого 8 тис. євро

Правоохоронці оголосили підозру у зловживанні впливом адвокатці із Закарпаття. За 8 тис. євро хабаря від матері мобілізованого їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у четвер, 28 травня, підозрювана працювала переважно із близькими родичами мобілізованих чоловіків. Маючи зв’язки у медичній сфері, вона допомагала оформлювати фіктивні діагнози як у приватних, так і в профільних лікувальних закладах. Списання з військової служби коштувало 11 тис. євро.

На підставі цих документів військовослужбовці мали змогу отримувати висновки ВЛК про непридатність та звільнятися з військової служби через стан здоров’я.

«Поетапно задокументовано факти вимагання та одержання адвокаткою від матері військовослужбовця майже 8 тис. євро та близько 40 тис. грн – на різні видатки, пов’язані зі схемою», – зазначили в СБУ.

Адвокатці інкримінують ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.