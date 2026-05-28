Першим кроком благоустрою стало висадження ялинки біля палацу

«Фонд українсько-польської історії людей», який у 2023 році купив палац Марсів у Судовій Вишні, оприлюднив візуалізацію ландшафтного парку довкола пам’ятки. Відпочинкову та розважальну зону планують облаштувати у парку ім. Короля Данила. Детальну візуалізацію розмістили на інформаційних банерах.

Власники палацу бачать територію довкола нього як пізнавальний та терапевтичний простір, місце для відновлення та натхнення з можливістю для відпочинку і прогулянок.

«Простір задуманий як місце для відпочинку, прогулянок і спокійного єднання з природою – із зеленими зонами, квітучими акцентами та атмосферою, яка змінюватиметься разом із порами року», – зазначили у Фонді.

Під час напрацювання проєкту особливу увагу приділили історичному характеру території, природному середовищу та рослинності, яка була притаманна цьому місцю в минулому. Відповідно до концепції, територія палацу Марсів має бути спроєктована єдиною і цілісною системою, де кожна зона матиме своє призначення, але водночас взаємодіятиме з іншими. Ефективне зонування передбачає збереження природного ландшафту.

«Особливу роль у композиції відіграють ботанічні крокуси, гортензії, азалії та рододендрони, які створюють виразні кольорові акценти й змінюють пейзаж разом із порами року», – наголосили у Фонді.

Як видно з оприлюдненої візуалізації, на майбутнє біля палацу пропонують встановити будиночки для ярмарку, шахову та дитячу зони, теплицю, амфітеатр та ротонду для урочистих подій. До слова, перед палацом вже висадили ялинку, де громада відзначатиме зимові свята.

Візуалізація ландшафтного простору біля палацу у Судовій Вишні Фонду українсько-польської історії людей

У Фонді наголошують, що проєкт не є остаточний, його оприлюднили для обговорення та пропозицій.

Нагадаємо, ФУПІЛ виграв на аукціоні право оренди 0,7 га земельної ділянки біля палацу з водоймою 0,3 га. Нові орендарі планують очистити струмок, інтегрувати цю ділянку у ландшафтний дизайн палацу. Руїни палацу XIX ст. у Судовій Вишні Фонд купив на аукціоні у 2023 році за 3,2 млн грн.