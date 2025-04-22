Нові приватні власники палацу Марсів у місті Судова Вишня на Львівщині розпочинають протиаварійні роботи у пам’ятці. Напередодні «Фонд українсько-польської історії людей» опублікував спогади дочки останнього довоєнного власника маєтку Кристини Ґавліковської-Марс. Переказуємо, що пам’ятає про пам’ятку її остання мешканка, яка виїхала з містечка у віці п’яти років і зараз живе у Варшаві.

На сьогодні 91-річна Кристина Марс-Ґавліковська є єдиною, хто може розповісти про судововишнянський палац до 1939 року. Після початку Другої світової війни її родина виїхала з містечка, а їхній палац назавжди втратив свою первісну функцію і колишню велич. Спогади пані Кристини записала доцентка Інституту славістики Польської академії наук Еля Квєцінська. «Фонд українсько-польської історії людей» опублікував першу частину інтерв’ю.

Кристина Марс-Ґавліковська під час інтерв'ю (фото ФУПІЛ)

Про Судову Вишню

Першим власником Судової Вишні з родини Марсів був Ян Марс, за освітою економіст, займався експортом та імпортом продуктів харчування. Він купив містечко, а після його смерті 1924 року маєток перейшов небожу Кшиштофу, батькові Кристини Марс-Ґавліковської.

Кшиштоф Марс закінчив два факультети – сільське і лісове господарство та кераміка. Частину рільничих земель він здавав в оренду науковій установі, яка випробовувала добрива. А сам приділив увагу роботі цегельні.

«Тато почав займатись господарством. Це був повоєнний час, було дуже важко. Одночасно відновив роботу цегельні. І він підійшов до цього як на тамті часи по-сучасному. Бо запросив насамперед геологів, які оцінили родовище глини, чи є вона доброю, що це за глина, що з неї можна робити, випалювати чи не випалювати, чи може бути лакована», – розповідає Кристина Марс-Ґавліковська.

Родина Марсів (фото з forum.ioh.pl)

Родовище цієї глини було поруч з цегельнею. Глину накладали на візки, їх тягнув кінь. Батько запатентував винахід, патенти продавали у Європу, а продукцію експортували до Франції і Німеччини. «Він виготовляв такі дренажні трубки для летовищ… Мусив зробити форми, підібрати матеріал, на цьому заробляв дуже добре», – пригадує донька.

У цегельні працювали 20-30 людей. До підприємства була прокладена залізнична колія. Тому цеглу, дренажні трубки на експорт і дахівку завантажували відразу при цегельні.

Давніший вигляд палацу з гострою вежею (фото Фонду відновлення національної спадщини)

Палац

Першу світову війни сім’я пережила у Польщі. По поверненні палац, який спалили російські війська, відновили і дещо змінили. Кшиштоф Марс запровадив центральне опалення і збільшив кількість ванних кімнат. Всюди було електричне освітлення, водогін.

Кристина Марс-Ґавліковська пригадує, що з тилу палацу були великі колони і двері тераси, куди виходили з їдальні. Потім колони демонтували, а двері переробили на вікно. На терасах мама висаджувала багато квітів.

На фото палацу 1906 року видно вазони на балконі (фото з колекції Романа Войціцького)

Їдальня була на партері (першому поверсі). В ній був великий ґданський дубовий креденс. А поверхом вище була кухня, звідки ліфтом спускали готову їжу на креденс у їдальні. Там був стіл, який розкладався і за ним могли вміститись 36 осіб. В іншим час діти катались цим великим приміщенням на самокатах. Також був візок з двома тацями, щоб подавати їжу гостям за столом. В їдальні на малому ґанку було місце для оркестру, коли їдальня перетворювалась на бальну залу. Спіжарня (комора) також була на першому поверсі.

На терасі палацу Марсів (фото з forum.ioh.pl)

Поруч з їдальнею було два салони. У першому був круглий стіл зі світлого дерева, фотелі, канапа, малий столик для бриджа. За спогадами пані Кристини, бабця на ньому розкладала пасьянс. У салоні, а також у канцелярії батька була велика бібліотека. Канцелярія (кабінет) і мала почекальня були під вежею з окремим виходом. Інколи там працювала секретарка.

Діти з батьками мешкали на першому поверсі, а бабця – у вежі. На другому поверсі були переважно кімнати для гостей. Кімнати для гостей були дуже гарно оздоблені у різних кольорах: ясно-зелений, білий, бежевий. Господиня дбала про м’які покривала, багато подушок. З меблів стояв чорний креденс і чорні крісла. Одна ванна була на дві кімнати.

Після реконструкції на вежі зробили оглядовий балкон (фото Фонду відновлення національної спадщини)

Довкола палацу був парк в англійському стилі: гарні стрижені газони, ідеально чисті стежки. Росли квіти: настурції при виході з кухні, вузька грядка айстр при стіні. Багато квітів було у великих вазах на усіх балконах. Біля колон – гортензії, троянди. У кожній вазі – квіти іншого кольору, найбільше було рожевих.

«Живопліт був з боку річки і дороги. А там, де стадіон, була лука з квітами. Пам’ятаю, там косили і стояли копиці сіна. А між дорогою до будинку і лукою внизу були здоровенні дерева, які ми з братом не могли обхопити. Але відразу були вирубані російським військом», – пригадує Кристина Марс.

Діти останнього власника палацу – Кристина-Марія з братом Антоном Рафаїлом Яном (фото з колекції Романа Войціцького)

Стосунки з громадою

Бабця Кристини, мама Кшиштофа, вважала своїм обов’язком навчати місцевих дітей, які не мали змогу оплачувати навчання. Вона безкоштовно вчила трьох дітей, завжди пригощала їх канапками, цукерками чи шоколадкою.

Батько займався кіньми, організував у містечку пожежну команду. Став спонсором футбольного поля і майданчика для «Сокола».

Кучер з конем (фото з forum.ioh.pl)

Мама Кристини заклала біля маєтку плантацію суниць. Робота там стартувала вже о четвертій ранку, а близько дев’ятої приїжджав автомобіль і забирав запаковані суниці до Львова, звідти літаком відсилали до Швеції.

Батько тісно спілкувався з митрополитом УГКЦ Андреєм Шептицьким. Вони познайомилися у війську і мали приязні стосунки. Коли батько бував у Львові, то завжди відвідував Шептицького у соборі Св. Юра, привозив йому суниці – він їх дуже любив. Митрополит також приїжджав до Марсів у Судову Вишню.

Поштівка з виглядом палацу (джерело - slowopolskie.org)

Плани на відновлення

Як повідомив міський голова Судової Вишні Зеновій Фольтович, роботи на аварійній пам’ятці розпочнуть цього тижня. «До Судової Вишні прибули фахівці, які впродовж наступних декількох місяців реалізовуватимуть комплекс протиаварійних робіт палацу Марсів», – повідомив голова громади.

У «Фонді українсько-польської історії людей», який володіє пам’яткою, зазначили, що аварійний стан будівлі потребує комплексного підходу до її відновлення: «Усі протиаварійні роботи на об’єкті проводитимуть після узгодження з органом охорони культурної спадщини. Мета полягає у створенні умов для безпечної експлуатації пам’ятки у період, коли будуть проводитись подальші науково-дослідні роботи, буде розроблятись науково-проєктна документація і відтак – виконуватимуть ремонтно-реставраційні роботи».

Нагадаємо, руїни палацу XIX ст. продали на аукціоні у березні 2023 року. Новим власником історичної будівлі стало ТОВ «Фонд українсько-польської історії людей» з Рівного, яке заплатило за історичну будівлю 3,2 млн грн. Одним із варіантів майбутнього пристосування палацу нові власники розглядали соціальне житло для переселенців.