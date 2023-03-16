Палац Марсів занепадає від 1990-х років

У місті Судова Вишня на Львівщині на аукціоні продали руїни палацу XIX ст. Аукціон відбувся 10 березня, новим власником історичної будівлі стало ТОВ «Фонд українсько-польської історії людей» з Рівного, яке запропонувало 3 253 321 грн. Ці гроші підуть у бюджет громади. Одним із майбутніх проектів нові власники розглядають соціальне житло для переселенців.

Пам’ятку архітектури місцевого значення виставили на приватизацію як нежитлову будівлю площею 789,4 м2. Торги відбулися вдруге, зі зниженням на 50% стартової ціни першого аукціону. На перший аукціон у кінці грудня 2022 року зголосилися три учасники, проте він не відбувся.

Вдруге міськрада виставила палац для приватизації 1 березня, хоча офіційно не повідомляла про нього на своїх сторінках. Аукціон провели 10 березня. Початковою ціною лоту було 332 тис. грн без ПДВ. Серед п’яти учасників аукціону найвищу ціну запропонувало зареєстроване у Рівному ТОВ «Фонд українсько-польської історії людей», на 53 тис. грн більше, ніж інший учасник з Києва.

фото Судововишнянської міської ради та Google Photo

Як вказано у супровідних документах до лоту, департамент архітектури та містобудування Львівської обласної державної адміністрації погодив відчуження палацу з комунальної власності Судововишнянської міської ради. Але зобов’язав нового власника укласти охоронний договір, затвердити цільове використання і утримувати її в належному стані, як цього вимагає статус пам’ятки місцевого значення.

Також, за умовами міськради, переможець аукціону повинен зберегти об’єкт.

«Особа, яку за результатами електронного аукцiону буде визнано переможцем, зобов’язується використовувати його для освітньо-культурної та музейної функції. До закiнчення 2023 року провести комплекс першочергових протиаварiйних робiт конструкцiй (стiни, перекриття, даховi конструкцiї, покриття) та розробити проектну документацiю на проведення ремонтних та реставрацiйних робiт», – зазначено в інформаційній довідці міськради Судової Вишні.

«Після відновлення палацу вони мають на меті відкрити там соціальний центр. Забезпечити житлом підлітків зі сходу, які його втратили. Тут вони зможуть жити, як в гуртожитку, і навчатися у місцевому училищі», – прокоментував ZAXID.NET міський голова Судової Вишні Зеновій Фольтович.

Будівля аварійна і потребує великих інвестицій (фото міськради Судової Вишні)

Про нового власника будівлі відомо мало. ТОВ «Фонд українсько-польської історії людей» створене 15 листопада 2022 року, за місяць до першого аукціону. Його засновником є киянка Зінаїда Чілікіна, а юридичною адресою ТОВ вказано місто Рівне.

За документами, спектр діяльності фонду дуже широкий. Основний – охорона та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури. Іншими КВЕДами підприємства зазначено добування піску, гравію, глин і каоліну, виробництво керамічних плиток, цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури, а також діяльність готелів, ресторанів та музеїв.

Зінаїда Чілікіна розповіла ZAXID.NET, що поки немає конкретної концепції, її тільки напрацьовують. Партнерів фонд також немає, але розраховує на майбутню підтримку Польщі, оскільки маєток поєднує історію двої країн. Окрім соціальної функції палацу в якості житла для підлітків зі сходу, нова власниця озвучує й плани зі сфери культури.

«Я зацікавлена відновити будівлю, зробити там музей, де можна буде запрошувати поетів, художників, організовувати виставки. Хотілося б зробити палац місцем культовим, естетичним, історичним, де об’єднується історія України і Польщі. Хочеться, щоб проект був успішним в благодійному плані. Однозначно це відновлення комплексу, території довкола. Хочеться, щоб парк виглядав по-європейськи, був місцем для прогулянок, дозвілля, розваг, зустрічей. Можна буде там розмістити дітей, які в час війни осиротіли, налагодити співпрацю з місцевими навчальними закладами. Можна очищати річку. Це проект не одного десятиліття», – прокоментувала ZAXID.NET Зінаїда Чілікіна.

Проект реконструкції палацу у Судовій Вишні

Двоповерховий палац збудований у Судовій Вишні у другій половині XIX ст. у стилі історизму, ймовірно, на місці колишнього замку. Був резиденцією родини Коморовських. Довкола палацу був висаджений парк за проектом Арнольда Рерінга. Останні власники – родина Марсів, яка займалася у місті виробництвом цегли і дахівки, – володіли ним до 1939 року. У радянські часи використовувався як зооветеринарна школа, технікум, гуртожиток ПТУ. У 1993 році знищений пожежею, після якої не відбудовувався і руйнується далі. Стан пам’ятки аварійний, загрожує обвалом.

Міська рада Судової Вишні шукала інвестора для палацу вже багато років. Випускник Львівської політехніки свою дипломну роботу присвятив «Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури XVIII-XIX ст. палацу родини Марсів у м. Судова Вишня». Але ніхто не зголошувався взятися за цей аварійний проект.