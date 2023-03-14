Палац початку XX ст. збудований у стилі модерн як особняк адвоката

Культурна менеджерка, засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів придбала на аукціоні занедбаний палац у Деражні на Хмельниччині. Фонд держмайна десять разів виставляв його на аукціон Prozorro за програмою малої приватизації. На останніх торгах змагалося 13 учасників, переможницею аукціону стала львів’янка Ганна Гаврилів, яка запропонувала за об’єкт рекордну суму – 1,26 млн грн, що у 126 разів перевершила початкову вартість у 10 тис. грн.

Аукціон відбувся ще у листопаді 2022 року, однак лише тепер нова господиня палацу готова ділитися планами щодо його відновлення.

Столітній палац в місті Деражня на Хмельниччині – нововиявлена пам’ятка архітектури місцевого значення «Будинок приватного адвоката Периторіна» 1910 року побудови (ох. №1768). Це двоповерхова будівля з підвалами площею понад 700 м2 у стилі модерн. Спочатку це була приватна резиденція, радянська влада облаштувала там початкову школу та палац піонерів. У часи незалежності пам’ятка перебувала на балансі Міністерства юстиції, проте не використовувалася і поступово занепадала.

Державну пам’ятку продали з десятої спроби (фото Фонду держмайна)

«З моменту придбання палацу почалася активна робота фахівців "Спадщина.UA", серед яких архітектор Іван Щурко, історикиня Оксана Лобко, дизайнер Станіслав Клосовський, щодо дослідження пам’ятки в архітектурному та історичному аспектах, а також культурно-туристичного потенціалу регіону. Всього за два місяці роботи експертної групи, спільно з місцевими науковцями, вдалося дослідити цілий пласт невідомої історії як самої будівлі, так і стародавнього міста Деражні, та зробити низку відкриттів», – повідомляють у «Спадщина.UA».

Під шаром радянського шиферу знайшли давню фальцеву крівлю, а на горищі – фрагменти розкішних карнизів кахлевих печей, які колись прикрашали палац. Також, як з’ясувалося, перший власник особняка – адвокат Периторін – насправді виявився Гершгоріном. Як пояснила ZAXID.NET Ганна Гаврилів, під час укладання документації діловоди неправильно прочитали прізвище, і так неіснуюче прізвище увійшло в офіційний документообіг.

Найближчим часом нова господиня планує впорядкувати саму будівлю палацу та територію довкола, а також завершити науково-дослідні роботи, а після цього познайомити громадськість з результатами своєї праці. Як один з варіантів застосування палацу Ганна Гаврилів бачить місце для святкування урочистих подій. Там свого часу планували відкрити РАЦС, а палац би ідеально підійшов для цього.

«Ми прагнемо, щоб внаслідок нашої праці занедбані пам’ятки ставали актуальними, щоб в них закохувалися та переступали їхній поріг. Тож маємо на меті розкрити весь потенціал та красу цієї споруди та в скорому часі знайти для неї інвестора», – пояснює засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів.

Нагадаємо, «Спадщина.UA» – ініціатива з відродження культурної спадщини, яка займалася промоцією і відродженням палацу у Тартакові, замку в Поморянах та будівлі товариства «Сокіл» у Бібрці на Львівщині. Також долучалися до збору коштів на протиаварійні роботи церкви Івана Мазепи на Чернігівщині. Серед приватних проектів – ревіталізація історичної будівлі 1905 року «Стара школа» у Роздолі на Львівщині та занедбаних сільських хат у Поморянах.