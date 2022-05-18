Школа періоду Австро-Угорської імперії пустує і руйнується вже 30 років

Львів’янка Ганна Гаврилів власним коштом викупила історичну будівлю колишньої школи у м. Бібрка, в якій свого часу вчителювала письменниця Уляна Кравченко. Благодійний фонд «Спадщина.Ua», який вона очолює, надалі опікуватиметься пам’яткою архітектури і після відновлення будівлі пристосує її для потреб громади.

Аварійна будівля на вул. Івана Франка у центрі містечка, що за 20 км від Львова, раніше була у власності приватного підприємства «Укрзапчастини» і не використовувалась.

Школа площею 1350 м2 збудована у стилістиці історизму кінця ХІХ ст. з неоготичними мотивами на фасаді. Це пам’ятка місцевого значення. Її збудували у 1879-1880 роках. У 1881 році туди приїхала працювати вчителькою молодших класів Юлія Шнайдер. Вона письменниця, поетеса, відома під творчим псевдонімом Уляна Кравченко, близька подруга Івана Франка.

З 1990-х років школа не експлуатується і поступово занепадає. У ній втрачені вікна та двері, зруйновані перекриття і дах.

фото Максима Ощіпка

За словами голови БФ «Спадщина.Ua» Ганни Гаврилів, наразі пристосування споруди не визначене. Це питання винесуть на громадське обговорення. Також благодійний фонд шукає добросовісного інвестора, який відновить історичну споруду і успішно її ревіталізує.

«Розташування, а також історична цінність цього об’єкту надто великі, аби його подальшу долю міг вирішувати один власник, а вигляд – один архітектор. Ідеї для майбутньої функції комплексу мали б виникнути внаслідок громадського та експертного обговорення, а архітектурну концепцію обрати серед низки пропозицій. І хоча це інвестиційний проект, мета якого – знайти відповідального, свідомого та ефективного господаря чи партнера, засадничими лишаються дві вимоги: створення доданої вартості для місцевої громади та повага до її культурної спадщини», – наголосила ZAXID.NET Ганна Гаврилів.

Нагадаємо, для Ганни Гаврилів це другий схожий проект. Нещодавно вона презентувала відновлене приміщення колишньої школи у смт. Розділ, в якому створили громадський і бізнес-центр для розвитку громади. А у Бібрці «Спадщина.Ua» відновлює будинок товариства «Сокіл», який пристосували під туристичний центр.