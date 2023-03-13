Палац баронів Гредлів XIX ст. довкола має парк з рідкісними видами дерев

У палаці Гредлів XIX ст., що є пам’яткою архітектури місцевого значення у місті Сколе на Львівщині, найближчим часом розпочнуть реставраційні роботи. Першим кроком стане відновлення аварійного даху площею 1800 м2, а також облаштування кімнат для проживання переселенців. Роботи планують закінчити влітку. Після закінчення війни палац стане туристичним центром і адміністративним офісом національного природного парку «Сколівські Бескиди».

Колишній маєток баронів Гредлів, місцевих підприємців, у радянські часи використовувався школою-інтернатом, згодом пустував, а у 2020 році його передали у довгострокову оренду адміністрації НПП «Сколівські Бескиди». Коштів на його відновлення не було. Але коли розпочалася війна, там почали приймати переселенців. Тому гостро постало питання створення умов, придатних для проживання людей.

Адміністрація парку нарешті зможе почати реставраційні роботи завдяки допомозі багаторічного партнера – Франкфуртського зоологічного товариства. Його українське представництво виділить близько 400 тис. євро на ремонт аварійного даху палацу.

«Ми співпрацюємо з національними парками і зацікавлені в тому, щоб максимально відновити палац. Тому що НПП "Сколівські Бескиди" не має доброго приміщення під офіс. Крім того, це порятунок історичної будівлі, а також підтримка вимушено переселених осіб», – розповів ZAXID.NET заступник керівника української карпатської програми Франкфуртського зоологічного товариства Василь Мочан.

Через аварійний дах замокає і фасад пам’ятки (фото ZAXID.NET)

Директор національного природного парку «Сколівські Бескиди» Василь Приндак додав, що дах настільки аварійний, що може не пережити ще однієї зими. В одному місці він навіть почав провалюватися. Бляха там прогнила, має дірки. У палаці замінять покриття даху якісним титан-цинком, частину дерев’яних конструкцій, а також водостічну систему. Вже розробили проект, він має пройти експертизу, після цього оголосять тендер на роботи.

Василь Приндак каже, що паралельно планують облаштувати 7-8 кімнат для проживання переселенців.

Автентична плитка у холі палацу (фото НПП «Сколівські Бескиди»)

«Ми просили кошти на дах, але ми також вкладаємо свої кошти, даємо деревину, тому вдасться зекономити і відремонтувати декілька кімнат. Там місцями прогнила підлога, треба реставрувати паркет, вікна. Є багато вимог, бо це пам’ятка архітектури. Ту частину кімнат можна буде опалювати автономно, а решту будем доробляти згодом. Заселимо людей, вони зможуть жити там, поки буде необхідність», – пояснив ZAXID.NET Василь Приндак.

Переселенці вже жили у палаці Гредлів, коли почалася війна. Багато людей їхали на Закарпаття і за кордон, їм треба було десь переночувати по дорозі. Згодом деякі з них залишались на довше. Франкфуртське зоологічне товариство тоді допомогло обладнати кухню, санвузли, закупити техніку, ліжка, постіль. Найбільше там проживало до 100 людей. Але у палаці немає опалення, тому міськрада на зиму їх відселила на турбазу і спальний корпус школи-інтернату. Опалення буде наступним кроком після ремонту даху.

Тимчасовий побут переселенців у колишньому палаці (фото Василя Приндака)

«Палац раніше опалювався від центральної котельні, яка також гріє спальний корпус інтернату. Але воно не використовувалось роками, прогнило і дуже ризиковано було його запускати. Тому його треба демонтувати і зробити нове», – каже директор НПП «Сколівські Бескиди».

В інтер’єрі палацу багато стін замальовано фарбою і знищено в радянські часи, оббита штукатурка. Але знаходять цікаві речі: коли відновлювали вікна, виявили залишки ролет, підвісну дерев’яну стелю у коридорі. Фасад палацу відновлюватимуть в останню чергу. Це масштабні і дороговартісні роботи.

Автентичні балки на стелі палацу (фото НПП «Сколівські Бескиди»)

«Зараз головне зупинити руйнування. А далі крок за кроком будемо шукати нові можливості, щоб продовжити роботи і довести до логічного завершення. Плануємо, що до кінця березня вдасться пройти експертизу і максимально швидко провести роботи. До середини літа їх можна закінчити. Тоді знову можна буде заселити людей», – додав Василь Мочан.

Для зручності тимчасових мешканців палацу треба доробити ще санвузли і кухню. У першу хвилю заселення на другому поверсі у 15-16 кімнатах проживали до 100 переселенців. Але якщо створювати комфортні умови, то там зможуть розмістити 50-60 осіб.