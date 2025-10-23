Біля палацу планують облаштувати рекреаційну зону

Власники палацу Марсів у Судовій Вишні, «Фонд українсько-польської історії людей», виграв на аукціоні право оренди земельної ділянки біля палацу. Йдеться про 0,7 га з водоймою 0,3 га. Нові орендарі планують очистити струмок, інтегрувати цю ділянку у ландшафтний дизайн палацу, відновити природну течію, облаштувати міст і терапевтичний сад.

Серед чотирьох учасників електронного аукціону Фонд запропонував найвищу ціну – 45 тис. грн. За задумом, на впорядкованих берегах буде маленький водоспад і фонтан.

«Ми плануємо зробити це місце живим, гармонійним та натхненним. Уявіть собі: тихий куточок природи з човном і сонцезахисною парасолькою, кошиком квітів, легкий шум води і аромат трав навколо. Це буде простір спокою, натхнення і краси, де кожен відвідувач відчує гармонію з природою», – зазначили на сторінці Фонду.

Водойма біля палацу забруднена (фото ФУПІЛ)

Ландшафтним дизайном займатиметься львівська студія Florentes, розпочавши реалізацію масштабного проєкту благоустрою території довкола палацу Марсів, а також прилеглого струмка та його берегів.

Дизайнери орієнтуватимуться на англійський стиль, якому властива імітація природних пейзажів. «Ми прагнемо дотримуватися тих стилістичних принципів, що були притаманні палацово-парковому комплексу понад сто років тому. Передбачено облаштування клумб і квітників (з квітами, які вирощували колишні власники маєтку), природних огорож і звивистих доріжок, що підкреслюватимуть історичний характер місця», – пояснили дизайнери.

Орендарі збережуть всі старі дерева. Поруч висадять й нові, зокрема ялинку, біля якої у різдвяно-новорічний період проводитимуть святкові заходи для мешканців громади та гостей. Також планується створення терапевтичного саду.

Особливу увагу приділять облагородженню струмка, на якому створять водоспад. Також передбачена реконструкцію мосту, а, можливо, й кількох нових переходів.

На водоймі хочуть влаштувати водоспад (фото ФУПІЛ)

«Територія довкола Палацу Марсів має стати пам’яткою минулого та свідченням сучасного дбайливого ставлення до довкілля. Поза святковими подіями, оновлений простір має бути місцем прогулянок, відпочинку й роздумів. Тут наші гості зможуть відновити сили, відпочити душею та відчути гармонію природи й історії», – наголосили у Фонді українсько-польської історії людей.

Нагадаємо, руїни палацу XIX ст. у Судовій Вишні продали на аукціоні у березні 2023 року за 3,2 млн грн. Директоркою ТОВ «Фонд українсько-польської історії людей» є киянка Зінаїда Чілікіна. Також Фонд викупив ділянку 0,9 га довкола палацу.