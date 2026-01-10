Кирило Буданов офіційно очолює Офіс президента з 2 січня

Новий очільник Офісу президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов у суботу, 10 січня, провів робочу нараду з керівництвом військового та правоохоронного блоків. Про це він написав у своїх соцмережах.

«Провів розширену нараду з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, ВСП та очільниками правоохоронних органів країни. На порядку денному – протидія корупційним проявам у системі ТЦК та СП і питання СЗЧ в армії», – розповів Буданов.

Він наголосив, що корупція в системі ТЦК та СП, а також самовільне залишення частини у військах є «проблемами, які впливають на нашу обороноздатність».

«Зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі. Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення», – заявив керівник ОП.

Нарада керівника ОП з керівництвом військового та правоохоронного секторів країни (Фото зі соцмереж Кирила Буданова)

До слова, станом на жовтень 2025 року офіційна кількість відкритих кримінальних справ про СЗЧ та дезертирство в українській армії сягнула 289 тисяч.