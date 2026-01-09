Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших працівників ТЦК до схеми

Заступника начальника Рівненського ОТЦК та СП викрили на корупційній схемі. Підозрюваний вимагав у чоловіка призовного віку оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander, аби зняти його з розшуку в системі «Оберіг». Про це у пʼятницю, 9 січня, повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та ДБР.

За версією слідства, у грудні 2025 року посадовець Рівненського обласного ТЦК та СП через підлеглого посередника запропонував порушнику мобілізаційного обліку розв’язати питання за винагороду. За зняття з розшуку в реєстрі «Оберіг» та забезпечення непризову він вимагав оплатити більшу частину вартості автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску. При цьому він погрожував створенням штучних перешкод у разі відмови.

Сума хабаря становила 12 тис. доларів. За даними слідства, частину грошей посадовець додав власноруч. Куплений автомобіль оформили на підставну людину, однак фактично ним користувався посадовець ТЦК.

Після передачі транспортного засобу військовозобов’язаного зняли з розшуку. Усі факти протиправної діяльності задокументували правоохоронці. Вони також перевіряють можливу причетність інших працівників ТЦК до цієї схеми.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 2 млн грн. Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.