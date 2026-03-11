Свято-Преображенський монастир могли взорувати на афонський

Доцент кафедри дизайну та основ архітектури Львівської політехніки Роман Франків відтворив гіпотетичний вигляд давнього Свято-Преображенського василіанського монастиря у селі Спас на Старосамбірщині. Саме там, за історичними відомостями, на схилі літ прийняв чернечий постриг і доживав віку галицько-волинський князь Лев Данилович.

Монастир існував з XIII ст. і відігравав важливу роль у духовному житті Галичини. Згодом його використовували як резиденцію перемиські єпископи. Австрійська влада його закрила і перетворила на склад, а згодом розібрала. Нині на тому місці стоїть одноповерхова школа пізнішого часу, проте археологи планують відновити розкопки, щоб локалізувати фундаменти монастирської церкви. Роман Франків поділився із ZAXID.NET підсумками своїх досліджень.

За історичними описами відомо, що монастирський комплекс мав високу кам’яну вежу, яка виконувала оборонну функцію. Подібні вежі існували у Стовп’є і Белавіно на Холмщині чи П’ятничанах на Львівщині. Додатково монастир обороняла військова залога фортеці на горі неподалік монастиря.

Більшість описів Спаського монастиря походить із XVIII століття – з часу його ліквідації. Тоді цеглу з розібраної церкви використали повторно: з неї звели будівлю управи у сусідньому селі. Кам’яна оборонна вежа монастиря стояла ще на початку XIX століття.

Вигляд у 3D монастирського комплексу, відтворений за відомостями з джерел та досліджень археологів (візуалізація Романа Франківа)

Коли комплекс розібрали, до наших часів від нього не залишилося жодних слідів. У 1979 році археологи випадково натрапили на фундамент вежі і фрагмент муру, що оточував монастир. Але дослідники з’ясували, що цей мур пізніших століть. Первісно монастир мав дерев’яні стіни, покриті глиною. Муровані стіни пізнішого часу виконували оборонну функцію, коли вже не було княжої залоги. Коли монастир став резиденцією перемиських владик, комплекс частково перебудували: укріпили стіни, розширили вхід до храму та добудували притвор і каплицю.

Ймовірний вигляд монастирської церкви кінця XIII ст. (реконструкція Романа Франківа)

Торік Роман Франків за детальним описом, який зберігається у бібліотеці Стефаника, відтворив вигляд цегляної церкви у Спасі. Натомість вигляд монастирських келій залишався загадкою. Відомо лише, що вони були дерев’яними і розташовувалися по периметру мурів. Однак архітектор знайшов в архівних джерелах креслення одного з монастирів на Афоні, який був максимально схожий на Спаський.

Гравюра монастиря Старий Русик на Афоні, сер. XVIII ст. (автор Василь Григорович-Барський)

«Я випадково побачив статтю, присвячену Афонським монастирям з рисунками Василя Григоровича-Барського сер. XVIII ст. Вигляд одного монастиря майже повністю співпадав з тими відомостями, що ми знаємо про Спаський. Це було зображення монастиря Старий Русик на Афоні, де якраз жили монахи з руських земель», – пояснює Роман Франків.

Схожість монастирів у Старому Русику зі Спасо-Преображенським на Старосамбірщині

Духовна культура тогочасної еліти була тісно пов’язана з балканською чернечою традицією, каже дослідник. Наприклад, з історії відомо про мандрівку князя Войшелка, зятя Данила Романовича, на Афон. Тому будівничі спаської обителі могли наслідувати планування афонського монастиря Старий Русик, де селилися монахи з Русі.

Обидва монастирі розташовані біля потоку, мають однакові розміри з півночі на південь. На гравюрі цей афонський монастир в руїнах, але розташування келій, храму, вежі і загальний периметр стін майже співпадає з тим, що відкрили археологи у Спасі, і з тим, що відомо з описів.

«Я запропонував такий вигляд комплексу в XIII ст. А за аналогією зі Старим Русиком ми можемо відтворити просторовий уклад», – каже дослідник.

Гіпотетичний вигляд монастиряу Спасі (візуалізація Романа Франківа)

Цей Свято-Преображенський монастир відігравав провідну роль у тодішньому духовному житті Галичини і перемишльської єпархії. Після всіх світських справ на схилі літ у ньому прийняв чернечий постриг князь Лев. Ще до XIX ст. вчені вважали, що він там і був похований, але згодом з’явилася ще одна версія – Лаврівського монастиря за 10 км від Спаса.

Сучасні археологи хочуть знайти сліди цегляної церкви Спаського монастиря. На думку Романа Франківа, храм розташований трохи північніше, ніж вежа, а вона локалізована точно. Зараз на місці колишнього монастирського комплексу розташована лише одноповерхова школа, тож археологи мають шанс відшукати сліди давньоруської історії.

Нагадаємо, раніше Роман Франків візуалізував Дорогичин, де коронували Данила Романовича, та втрачену давньоруську церкву св. Петра у Перемишлі.