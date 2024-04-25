Перемишльська церква св. Петра схожа на львівську св. Миколая

Перемишль – місто, яке має багато українських пам’яток, декотрі з них існують ще з княжих часів. У X сторіччі став центром князівства, місто було осередком найстарішого українського єпископства східного обряду в Галичині. Найстарішою у Перемишлі була мурована церква Святого Івана Хрестителя на Замковій горі, яку збудував князь Володар Ростиславич 1124 року. Приблизно з того ж періоду нині втрачена українська святиня Перемишля – церква святого Петра (XII - перша половина XIV ст). У 2015-2017 роках під час розкопок археологи виявили її фундаменти. На основі опрацьованої інформації кандидат архітектури, доцент Львівської політехніки Роман Франків створив гіпотетичний вигляд церкви. Свої міркування і візуалізацію він виклад на сайті РІСУ.

Про існування у Перемишлі давньої церкви княжої доби було відомо з середньовічних документів, найдавніша з яких – інформація про перетворення православної церкви на перший катедральний храм створеної в XIV столітті латинської Перемиської єпархії.

Результати археологічних розкопок 2015-2017 років свідчать про існування на цьому місці двох храмів.

«Більш давній відповідає традиціям давньоруської архітектури (XII-XIV ст.), більш пізній – добі готики (від XIV ст.). Перша споруда була дещо більшою, ніж пізніша, а її обриси очевидно мали форму “грецького хреста”», – зазначає Роман Франків.

Виявлений фундамент церкви Петра у Перемишлі

У давньоруську добу храм святого Петра у Перемишлі міг мати планувальну структуру, близьку до ранньої церкви в урочищі Царинка у Галичі, але більшого розміру, каже науковець. Також давньоруські фрагменти перемишльського храму мають аналогічну хрестоподібну планувальну структуру підкупольного простору з церквою Миколая у Львові.

Середньовічну церкву св. Петра у Перемишлі доби Рюриковичів збудували з тесаного каменю, використання якого було пртаманним галицькій архітектурній школі. У мурованій частині було небагато віконних прорізів. Над входом, ймовірно, був різьблений кам’яний барельєф, який згадується в історичних документах.

Барельєф із Нового Міста, який пов'язують із храмом св. Петра у Перемишлі (фото з Вікіпедії)

«Варто також відзначити, що така техніка мурування вперше була використана саме у Перемишлі під час спорудження собору Різдва Івана Хрестителя правнуком Ярослава Мудрого князем Володарем Ростиславовичем приблизно у період 1119-1124 років, а кар’єр для добування каменю для будівництва був на околиці Перемишля у селі Кругель», – пише Роман Франків.

Споруда була мурованою лише частково. Верхні рівні – склепіння і купол – були з дерева. Такі дерев’яні завершення церков на основі «грецького хреста» поширені у традиційній народній архітектурі Галичини, зразком яких є храми Гуцульщини (Різдва Богородиці у Ворохті, Івана Милостивого у Яремче).

Ґонтове покриття на вертикальних стінах сприяло збереженості несучих конструкцій і, відповідно, розписів в інтер’єрі. Як зазначає дослідник, гіпотетично можна припустити, що церква могла бути пов’язана із спільнотою міських рибалок, покровителем яких вважався святий Петро.

Локалізація втраченого храму біля собору УГКЦ у Перемишлі

У 1406 році храм св. Петра згорів, тоді римо-католицьку катедру перенесли у ще один давньоруський собор на Замковій горі. Тоді й, найімовірніше, і збудували нову будівлю храму Св. Петра, вона вже мала готичні риси і ознаки римо-католицької архітектури. Коли у XVII ст. церкву передали єзуїтам, вони її розібрали і на цьому місці звели будівлю колегіуму. Теперішня греко-католицька катедра Перемишля з 1991 року розташована у колишній єзуїтській базиліці, поруч з місцем, де була давньоруська церква Петра.